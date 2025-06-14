Разрешено к публикации: в результате ракетного обстрела из Ирана погибла Евгения Блиндер

Разрешено к публикации: второй жертвой попадания иранской ракеты в жилой район Ришон ле-Циона стала Евгения Блиндер.

Ранее стало известно, что в Ришон ле-Ционе погиб 73-летний Исраэль Алони.

В Рамат-Гане в результате разрыва ракеты погибла Эти Коэн-Энджел. Она получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти ее.

В ночь с пятницы на субботу по Израилю были выпущены около 200 ракет. Около 10 из них преодолели противоракетную оборону и разорвались в израильских городах.