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Израиль

Консул Хорватии и его супруга были ранены во время обстрела Тель-Авива из Ирана

Иран
Хорватия
Израиль
время публикации: 14 июня 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 19:53
Консул Хорватии и его супруга были ранены во время обстрела Тель-Авива из Ирана
Пресс-служба МАДА

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман сообщил в своем блоге в соцсети Х, что хорватский консул в Израиле и его супруга были ранены во время обстрела Тель-Авива из Ирана.

"Здание, в котором они живут, пострадало при обстреле. Они получили легкие ранения, не опасные для жизни", – написал министр, признавшись, что потрясен случившемся.

"Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности", – написал глава хорватского МИДа. .

Израиль
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