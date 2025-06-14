Консул Хорватии и его супруга были ранены во время обстрела Тель-Авива из Ирана

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман сообщил в своем блоге в соцсети Х, что хорватский консул в Израиле и его супруга были ранены во время обстрела Тель-Авива из Ирана.

"Здание, в котором они живут, пострадало при обстреле. Они получили легкие ранения, не опасные для жизни", – написал министр, признавшись, что потрясен случившемся.

"Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности", – написал глава хорватского МИДа. .