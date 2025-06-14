Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали ночью десятки целей в Тегеране

Десятки истребителей ВВС ЦАХАЛа атаковали этой ночью десятки целей в Тегеране, включая инфраструктуру ракет класса "земля-воздух" в рамках усилий по подрыву возможностей противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар, осуществляющий руководство ударами по целям в Иране из командного пункта, заявил: "Мы провели серию точных ударов по целям в Тегеране, что усиливает наше воздушное превосходство. Впервые с начала войны десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа пролетели над Тегераном, более чем в 1500 километрах от Израиля, и атаковали оборонительные системы в районе Тегерана. Мы будем действовать против угрозы безопасности наших граждан, профессионально, решительно и точно".