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Израиль

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали ночью десятки целей в Тегеране

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июня 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 09:32
Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали ночью десятки целей в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Десятки истребителей ВВС ЦАХАЛа атаковали этой ночью десятки целей в Тегеране, включая инфраструктуру ракет класса "земля-воздух" в рамках усилий по подрыву возможностей противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар, осуществляющий руководство ударами по целям в Иране из командного пункта, заявил: "Мы провели серию точных ударов по целям в Тегеране, что усиливает наше воздушное превосходство. Впервые с начала войны десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа пролетели над Тегераном, более чем в 1500 километрах от Израиля, и атаковали оборонительные системы в районе Тегерана. Мы будем действовать против угрозы безопасности наших граждан, профессионально, решительно и точно".

Израиль
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