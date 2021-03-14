"Железное жало". ЦАХАЛ представил новый сверхточный минометный снаряд. ВИДЕО

В воскресенье, 14 марта, министерство обороны Израиля представило новую высокоточную систему ведения огня, использующую минометный снаряд с лазерным и GPS-наведением Iron Sting ("Железное жало"), разработанный компанией Elbit Systems по заказу израильского оборонного ведомства. Разработка велась около десяти лет.

Военные отмечают, что этот боеприпас позволяет вести минометную стрельбу, точность которой сравнима с точностью ранее доступной только при ракетных и авиационных атаках.

Пресс-служба минобороны сообщает, что минометный снаряд Iron Sting калибром 120 мм недавно прошел испытания на полигоне на юге Израиля, успешно поразив цели. Завершение испытаний позволяет начать серийное производство перед поставкой системы в ЦАХАЛ.

Высокая точность минометного обстрела позволяет избежать сопутствующего ущерба (то есть атаковать только военные объекты в условиях, когда противник действует в населенных пунктах или в непосредственной близости от них). Этот снаряд может также применяться для точного поражения целей на открытой местности.

Новый снаряд является боеприпасом для безоткатного миномета Cardom, установленного на бронетранспортере M113, или минометной системы Cardom Spear, установленной на внедорожнике Hummer.

В минобороны Израиля подчеркивают, что использование снаряда Iron Sting "произведет революцию в наземных боевых действиях и обеспечит военных органичной, точной и эффективной огневой мощью".