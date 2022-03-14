Премьер-министр Израиля объявил, что на границе Украины будет создан израильский полевой госпиталь

В понедельник, 14 марта, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет официально объявил, что на границе Украины израильскими специалистами будет создан полевой госпиталь.

Выступая на заседании кабинета министров, Беннет сказал: "Я могу сегодня здесь официально объявить, что мы создаем полевой госпиталь для раненных украинцев".

"Это инициатива, на которую не все страны способны. А у государства Израиль есть такая возможность, и мы отправляемся в путь", – заявил Беннет.

"Это важное дело. И я рад, что мы, минздрав и МИД, при содействии минфина, заняты этим", – сказал премьер-министр Израиля.

В своем выступлении Беннет не пояснил, из каких источников будет финансироваться функционирование этого полевого госпиталя и сколько денег на это будет выделено из госбюджета.

Через несколько часов после выступления Беннета министерство здравоохранения Израиля уведомило, что правительство одобрило размещение израильского полевого госпиталя на западной границе Украины. Гуманитарная миссия "Кохав Меир" ставит целью оказания медицинской помощи многочисленным беженцам, ожидается, что госпиталь будет работать около месяца, говорится в официальном сообщении минздрава. Сообщается также, что бюджет проекта будет увеличен на 21 млн шекелей, которые выделяет минздрав Израиля. Миссия финансируется при содействии Фонда Шустермана.

Минздрав уточняет, что полевой госпиталь будет включать отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале будут работать лаборатории и рентгеновский кабинет. Для анализа будет использоваться система удаленного доступа к технологиям больницы "Шиба".

Напомним, 9 марта стало известно, что медицинский центр "Шиба" в сотрудничестве с министерством здравоохранения и больничной кассой "Клалит" планирует вскоре открыть под Львовом полевой госпиталь. Сообщалось, что 25 тонн оборудования будут доставлены самолетом в Польшу, а оттуда его переправят в небольшой населённый пункт недалеко от Львова, где будет развернут полевой госпиталь. Затем в Украину отправятся медицинский и другой персонал (около 80 человек).

Накануне на территории медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере была построена симуляция полевого госпиталя и проведены учения медиков для работы в полевых условиях. Подготовка длилась около недели, после чего оборудование было разобрано и подготовлено к отправке.

Вскоре после публикации о планах по открытию израильского полевого госпиталя под Львовом министр финансов Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции РЭКА заявил, что эта миссия не получила государственного финансирования. Вечером 10 марта в СМИ было направлено разъяснение минфина по этому поводу.

Информированный источник на прошлой неделе сообщил нашей редакции, что проект получил финансирование и израильские медики, которые будут принимать участие в миссии, планируют вылететь в среду, 16 марта. "Прошли тренировки, собрано оборудование, организована вся логистика", – говорит источник. Однако руководитель миссии от комментариев отказался, порекомендовав обращаться в пресс-службу минздрава.