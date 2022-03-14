Установлены новые цены на ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль

Министерство здравоохранения публикует результаты нового тендера на ПЦР-тесты на коронавирус в аэропорту имени Бен-Гуриона для прилетающих в Израиль.

По результатам тендера тестирование в аэропорту будет проводиться компанией Femi Connecting Healthcare.

Минздрав сообщает, что новые расценки вступят в силу не позднее 27 марта.

Согласно новой системе, результат ПЦР-теста на коронавирус должен приходить в течение 13 часов.

Для тех, кто платит за тест в аэропорту, тест будет стоить 79 шекелей. При оплате заранее - 63 шекеля.

Прилетающие пассажиры также смогут выбрать получить ответ в течение четырех часов. Для тех, кто платит за тест в аэропорту, такой тест будет стоить 107 шекелей. При оплате заранее - 85 шекелей.