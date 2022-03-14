С начала войны в Израиль въехали более пяти тысяч беженцев из Украины

Управление регистрации населения и иммиграции впервые с начала войны в Украине (с 24.02.2022) публикует уточненные данные по числу украинских беженцев, въехавших в Израиль.

Судя по данным управления, с 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию.

По данным на утро 13 марта, отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.

Напомним, вечером 13 марта министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила, что в отношении граждан Украины, имеющих родственников в Израиле, не будет действовать установленная ранее квота на прием беженцев в пять тысяч человек. Это означает, что даже в случае превышения установленного лимита на прием иностранных граждан из зоны боевого конфликта, родственники израильтян смогут въехать в страну.

После консультации с юридическим советником правительства принято решение, что на родственников израильтян не будет распространятся квота. Это означает: те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", – заявила Шакед.

Айелет Шакед подчеркнула: в отношении остальных граждан квота остается в силе, так как Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию.

Изменения в правила, действующие в отношении граждан Украины, бежавших от войны, были внесены Айелет Шакед, по мнению наших источников, под давлением партнеров по коалиции и в связи с иском, поданным в БАГАЦ против нее. Напомним, в иске, который был поддержан посольством Украины в Израиле, указывалось, что глава МВД не имеет права принимать такие решения, поскольку они являются прерогативой правительства.

Главный раввин Израиля Давид Лау заявил в эфире радиостанции "Решет Бет", что Израиль не может отказать беженцам, которым больше некуда идти. Лау объяснил, что не предлагает давать беженцам гражданство, поскольку Израиль является национальным государством, и не хочет вдаваться в детали политических решений, но сказал, что "сначала нужно открыть для них двери".

Адвокат Томер Варша, владелец юридической фирмы, подавшей петицию в Верховный суд, против решения Шакед о квотах, приветствовал новые правила приема беженцев. Вместе с тем, он настаивает на том, что решение главы МВД по-прежнему было принято без надлежащих на то полномочий, и должно быть отменено. Варша также считает, что Израиль должен без каких-либо ограничений принимать родственников иностранных рабочих из Украины.