Лапид в Братиславе: Израиль не позволит России использовать нас для обхода санкций

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, находящийся с официальным визитом в Словакии, заявил, что еврейское государство не позволит России использовать Израиль для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции касательно санкций, однако в нее вовлечены также Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры.

"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдания. В последние годы в Европе царил мир, принесший невиданное ранее процветание. Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира. Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", – заявил Лапид.

Отметим, что ранее правительство Израиля дало понять, что не позволит использовать свою территорию в качестве убежища для попавших под санкции российских олигархов. Их яхтам был запрещен заход в Израиль, а время стоянки самолетов было ограничено 48 часами.