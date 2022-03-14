Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
10 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 марта 2022 г., 12:48

Лапид в Братиславе: Израиль не позволит России использовать нас для обхода санкций

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лапид в Братиславе: Израиль не позволит России использовать нас для обхода санкций Лапид в Братиславе: Израиль не позволит России использовать нас для обхода санкций

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, находящийся с официальным визитом в Словакии, заявил, что еврейское государство не позволит России использовать Израиль для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции касательно санкций, однако в нее вовлечены также Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры.

"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдания. В последние годы в Европе царил мир, принесший невиданное ранее процветание. Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира. Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", – заявил Лапид.

Отметим, что ранее правительство Израиля дало понять, что не позволит использовать свою территорию в качестве убежища для попавших под санкции российских олигархов. Их яхтам был запрещен заход в Израиль, а время стоянки самолетов было ограничено 48 часами.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2022
"Кешет": в Израиле приземлился самолет бизнесмена Романа Абрамовича
// NEWSru.co.il // Пресса // 13 марта 2022
Путинские олигархи прячут деньги в Палестине. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 марта 2022
"Яд ва-Шем" приостановил сотрудничество с Романом Абрамовичем
// NEWSru.co.il // Экономика // 09 марта 2022
The Marker: Yandex проверяет возможность вывезти 800 своих разработчиков из России в Израиль

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:04 Правительство Израиля одобрило миссию полевого госпиталя на границе Украины
17:23 На 20-й трассе насмерть разбился мотоциклист
15:49 Премьер-министр Израиля объявил, что на границе Украины будет создан израильский полевой госпиталь
14:18 Бывшему министру Сегеву, осужденному за шпионаж, вновь отказано в праве на телефонные разговоры
13:53 В Кфар Сабе тяжело ранен мужчина
13:19 Актер Моше Ивги освобожден из тюрьмы
12:48 Лапид в Братиславе: Израиль не позволит России использовать нас для обхода санкций
12:40 Элитные школы в Израиле. У вас есть дети, которые сейчас учатся с 6 по 10 класс? Тогда пришло время действовать
12:29 Беннет: "На время войны мы принимаем беженцев, имеющих родственников в Израиле"
12:09 Правительство возобновит лесопосадки ККЛ в Негеве
Загрузка...