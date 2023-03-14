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    В Израиле

    Уточненные данные: после падения подъемного крана в воду около Ашкелона пропали без вести два человека

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    Уточненные данные: после падения подъемного крана в воду около Ашкелона пропали без вести два человека
    Yaakov Lederman/Flash90

    Утром во вторник, 14 марта, полиция объявила, что пропавшими без вести после падения в воду подъемного крана около Ашкелона считаются два человека – рабочий и рыбак.

    Поздно вечером 13 марта на пирсе к югу от Ашкелона, в районе электростанции Рутенберг, обрушился в воду подъемный кран. Был объявлен розыск двух человек. На место происшествия были вызваны спасатели и парамедики, задействовали морскую полицию. Один из пропавших был вскоре найден и спасен. Он получил легкие травмы.

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    Всю ночь продолжались поиски еще одного пропавшего (жителя северного Негева). Проведение поисково-спасательной операции было осложнено погодными условиями.

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    В ходе поисков было установлено, что пропал еще один человек – рыбак, находившийся в море в зоне падения крана (житель юга страны).

    Информация о судьбе пропавших уточняется. Высока вероятность, что они погибли.

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    Компания "Хеврат Хашмаль" сформировала комиссию по расследованию этого происшествия.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Марта 2023
    Около Ашкелона упал в воду подъемный кран, один человек пропал без вести
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