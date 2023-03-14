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    В Израиле

    1000 деятелей искусства попросили Германию и Великобританию отменить визиты премьер-министра Нетаниягу

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    1000 деятелей искусства попросили Германию и Великобританию отменить визиты премьер-министра Нетаниягу
    Amir Cohen/Pool Photo via AP

    15 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой отправятся с официальным визитом Германию. Там глава правительства побеседует с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и некоторыми другими представителями правительства.

    Перед отъездом Нетаниягу в Берлин почти 1000 деятелей искусства обратились к послам Германии и Великобритании в Израиле с призывом отменить визиты главы правительства. Писатель Давид Гроссман, режиссер Ури Барабаш и другие заявили, что "сам факт визита бросит тень на ваши страны".

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    "Израиль переживает острейший в своей истории кризис, страна превращается из активной демократии в теократическую диктатуру", – написали деятели искусства. По их словам, "обвиняемый в уголовных преступлениях Нетаниягу способствует этому процессу".

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    Ожидается, что в Берлине премьер-министр столкнется с акциями протеста, организованными противниками юридической реформы. "Нетаниягу и его жену ждут сюрпризы во время пребывания в Берлине", – заявили в организации "Черные флаги".

    Протестующие намерены вновь предпринять попытку заблокировать путь Нетаниягу в аэропорт "Бен-Гурион". В связи с этим 15 марта ожидаются пробки на шоссе, ведущие к аэропорту. В прошлый раз Нетаниягу "обогнул" эти пробки, воспользовавшись вертолетом.

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