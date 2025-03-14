Нетаниягу подал жалобу в полицию на экс-главу ШАБАКа

Глава правительства Биньямин Нетаниягу подал жалобу в полицию против бывшего главы ШАБАКа Надава Аргамана. Жалоба подана от имени Нетаниягу адвокатом Уриэлем Низри.

Нетаниягу заявляет, что Аргаман "пересек все красные линии", "угрожал и шантажировал, используя методы и формы, характерные для преступных организаций".

13 марта в вечернем эфире 12-го телеканала было показано интервью журналистки Йонит Леви с экс-главой ШАБАКа Надавом Аргаманом. В интервью Аргаман говорит о том, что нынешний глава ШАБАКа Ронен Бар обязан будет покинуть свой пост, но не раньше, чем будут закончены все расследования, включая расследование действий нынешнего кабинета и после того, как в Израиле будет новое правительство. Аргаман убежден, что именно Ронен Бар должен будет выбрать нового главу спецслужбы. "Я думаю, что правительство, которое потерпело неудачу 7 октября и стратегия которого оказалась провальной, не может назначать следующего главу ШАБАКа. Я очень опасаюсь, что назначение, осуществленное этим премьер-министром, будет политическим", – сказал он. Отвечая на вопрос о том, почему Нетаниягу не уволит Ронена Бара прямо сейчас, Аргаман высказал предположение, что пока идет расследование, касающееся канцелярии главы правительства, Нетаниягу понимает, что увольнение главы ШАБАКа вызовет конфликт интересов. Йонит Леви спросила о том, знал ли ее собеседник о плане ХАМАСа "Стены Иерихона", когда возглавлял ШАБАК. Журналистка напомнила, что, по данным расследования ШАБАКа, первая информация об этом плане была получена секретной службой в 2018 году (Аргаман возглавлял ШАБАК до 2021 года). Аргаман ответил, что ему ничего не было известно о "Стенах Иерихона", и он не может объяснить, как это произошло.

В этой беседе Надав Аргаман коснулся денег Катара, которые передавались в Газу. По его словам, армия и ШАБАК предупреждали Нетаниягу о том, что этого делать нельзя, что "нельзя купить спокойствие за катарские деньги". "Всем было ясно, что когда-нибудь это взорвется прямо у нас в руках. Было ясно, что это усиливает ХАМАС. Премьер-министр об этом знал, знал его кабинет, так как об этом говорилось не раз", – заявил Аргаман.

В этой беседе экс-глава ШАБАКа говорил о том, что ему многое известно о главе правительства. По его словам, для успешной и плодотворной работы между премьер-министром и главой секретной службы должно быть доверие. "Это и есть причина, по которой я сейчас молчу обо всем, что происходило с глазу на глаз между мной и премьер-министром". При этом Аргаман заявляет, что он "расскажет все, что ему известно" в случае, если премьер-министр решит действовать вопреки закону.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу после выхода интервью на 12-м канале опубликовал заявление: "Сегодня вечером была пересечена еще одна красная линия для израильской демократии. Ни разу за всю историю Израиля и за всю историю демократий глава секретной службы не угрожал и не шантажировал в прямом эфире действующего главу правительства…" Нетаниягу заявил, что нынешний глава ШАБАКа Ронен Бар развернул против него целую кампанию: "Цель кампании – помешать мне принимать решения, необходимые для восстановления ШАБАКа после сокрушительного провала 7 октября. И пусть будет ясно: угрозами в мафиозном стиле меня не запугать. Я сделаю все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля".