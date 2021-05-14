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NEWSru.co.il :: В Израиле14 мая 2021 г., 08:18

СМИ: ЦАХАЛ вычисляет боевиков ХАМАСа с помощью искусственного интеллекта "Химеры"

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СМИ: ЦАХАЛ вычисляет боевиков ХАМАСа с помощью искусственного интеллекта "Химеры"

В ходе контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о задействовании новейших технологий, в том числе – для вычисления месторасположения расчетов противотанковых ракет боевиков ХАМАСа.

Журналист портала Ynet Таль Шахаф рассказывает об одной из технологий, которые позволяют израильским военным быстро и эффективно вычислять и вести террористов в условиях плотной городской застройки в секторе Газы.

Система "Химера" была разработана компанией Thirdeye Systems при поддержке отдела разработки вооружений в министерстве обороны (МАПАТ). Если раньше для тактической разведки использовались дроны, требовавшие специальной подготовки оператора, то "Химера" позволяет делать то же самое с помощью мультикоптеров, которыми может управлять любой.


При этом технологическое развитие последних лет позволило Thirdeye Systems использовать мощности ИИ непосредственно на мультикоптере, без необходимости в передаче информации на внешний компьютер для обработки. Это позволяет системе отслеживать множественные объекты одновременно, давая оператору панорамную картину происходящего и указывая на потенциальные цели.

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