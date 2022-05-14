Рекомендуем скачать новую версию мобильного приложения NEWSru.co.il под Android

Выпущена новая версия мобильного приложения NEWSru.co.il под Android. Рекомендуем пользователям скачать ее по ссылке, так как старая версия стала неактуальной.

Приложение легко найти в Google Play по поиску "новости Израиля".

Мобильное приложение бесплатно, реклама минимальна.

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Основные достоинства мобильного приложения NEWSru.co.il: быстрое, компактное, минимальное использование ресурсов смартфона, работает как в режиме онлайн, так и в режиме оффлайн.

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С 14 мая 2022 года сайт NEWSru.co.il стал адаптивным. См. наши новости с мобильных устройств как по основной ссылке NEWSru.co.il, так и через приложение.