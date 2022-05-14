Рекомендуем скачать новую версию мобильного приложения NEWSru.co.il под Android
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Выпущена новая версия мобильного приложения NEWSru.co.il под Android. Рекомендуем пользователям скачать ее по ссылке, так как старая версия стала неактуальной.
Приложение легко найти в Google Play по поиску "новости Израиля".
Мобильное приложение бесплатно, реклама минимальна.
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Основные достоинства мобильного приложения NEWSru.co.il: быстрое, компактное, минимальное использование ресурсов смартфона, работает как в режиме онлайн, так и в режиме оффлайн.
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С 14 мая 2022 года сайт NEWSru.co.il стал адаптивным. См. наши новости с мобильных устройств как по основной ссылке NEWSru.co.il, так и через приложение.
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