Умер мужчина, пострадавший в результате пожара в Нетании
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Из больницы "Ланиадо" в Нетании сообщили, что умер мужчина примерно 70 лет, пострадавший вечером 13 мая в результате пожара в квартире жилого дома на улице Нахум Соколов.
Его супруга, доставленная в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, в тяжелом состоянии.
Причины возгорания устанавливаются.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Мая 2022
Пожар в Нетании; пострадали пожилые супруги
Пожар в Нетании; пострадали пожилые супруги
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