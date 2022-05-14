Умер мужчина, пострадавший в результате пожара в Нетании

Из больницы "Ланиадо" в Нетании сообщили, что умер мужчина примерно 70 лет, пострадавший вечером 13 мая в результате пожара в квартире жилого дома на улице Нахум Соколов.

Его супруга, доставленная в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, в тяжелом состоянии.

Причины возгорания устанавливаются.