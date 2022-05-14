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В Израиле

Умер мужчина, пострадавший в результате пожара в Нетании

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Умер мужчина, пострадавший в результате пожара в Нетании
Пресс-служба МАДА

Из больницы "Ланиадо" в Нетании сообщили, что умер мужчина примерно 70 лет, пострадавший вечером 13 мая в результате пожара в квартире жилого дома на улице Нахум Соколов.

Его супруга, доставленная в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, в тяжелом состоянии.

Причины возгорания устанавливаются.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Мая 2022
Пожар в Нетании; пострадали пожилые супруги
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