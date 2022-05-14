Прогноз погоды на 14 мая: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 мая, температура будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Пустынный ветер (шарав). Во второй половине дня усилится ветер.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 20-27, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 18-36, в Мицпе-Рамоне – 23-30, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 22-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 60-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье-понедельник жара спадет, влажность повысится. Во вторник – солнечно и тепло.