Полиция Израиля вторично обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Эльэзера Менахема Зива, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели 11 мая около 17:00 на улице Пинчи, недалеко от его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худой, шатен, карие глаза. На нем были черные брюки, черная рубаха с коротким рукавом, черные кроссовки. При себе был желтый пакет из магазина "Цомет сфарим".

Отмечается, что Эльэзер Менахем Зив входит в группу риска.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9393444 или 100.