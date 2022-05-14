Полиция Израиля вторично обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Эльэзера Менахема Зива
время публикации: | последнее обновление:
Полиция Израиля вторично обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Эльэзера Менахема Зива, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели 11 мая около 17:00 на улице Пинчи, недалеко от его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.65, худой, шатен, карие глаза. На нем были черные брюки, черная рубаха с коротким рукавом, черные кроссовки. При себе был желтый пакет из магазина "Цомет сфарим".
Отмечается, что Эльэзер Менахем Зив входит в группу риска.
adv_10 m_ar_1
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9393444 или 100.
adv_11 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Мая 2022
Внимание, розыск: пропал 20-летний Эльэзер Менахем Зив из Петах-Тиквы
Внимание, розыск: пропал 20-летний Эльэзер Менахем Зив из Петах-Тиквы
adv_12 ar_middle_wwh
adv_13 ar_middle_yandex