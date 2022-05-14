Драка в Кафр Кара, убит мужчина

Вечером 14 мая в деревне Кафр Кара в округе Шарон произошла драка. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине с проникающим ранением.

Медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни. Констатирована смерть пострадавшего. По сообщению пресс-службы полиции, речь идет о жителе Тель-Авива примерно 20 лет.

Обстоятельства инцидента расследуются.