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В Израиле

Драка в Кафр Кара, убит мужчина

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Драка в Кафр Кара, убит мужчина

Вечером 14 мая в деревне Кафр Кара в округе Шарон произошла драка. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине с проникающим ранением.

Медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни. Констатирована смерть пострадавшего. По сообщению пресс-службы полиции, речь идет о жителе Тель-Авива примерно 20 лет.

Обстоятельства инцидента расследуются.

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