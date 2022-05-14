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В Израиле

Умер Ури Савир, бывший гендиректор МИДа и один из авторов соглашений в Осло

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В возрасте 69 лет умер Ури Савир, бывший гендиректор министерства иностранных дел Израиля и один из авторов соглашений в Осло.

Ури Савир родился 7 января 1953 года в Иерусалиме.

Получил степень бакалавра по международным отношениям в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1993−1996 годах занимал пост генерального директора министерства иностранных дел. Принимал участие в переговорах в Осло.

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В 1996−1999 годах был генеральным директором Центра Шимона Переса (Shimon Peres Center for Peace).

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С 7 июня 1999 года по 8 марта 2001 года (неполная каденция) был депутатом Кнессета 15-го созыва от партии Центра.

У Ури Савира остались жена, дочь и четверо внуков.

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