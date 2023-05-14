Зеэв Элькин: "Задача этой коалиции – сократить репатриацию из стран бывшего СССР". Интервью

В воскресенье, 14 мая, министерская комиссия по законодательству рассмотрит законопроект партии ШАС, лишающий новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле.

Напомним, ситуация была именно такой до 2017 года: репатрианты могли получить загранпаспорт ("даркон") только после года проживания в Израиле. Однако в 2017 году в рамках коалиционных соглашений с партией НДИ была принята поправка номер 9 к Закону о паспортах, дающая новым репатриантам право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства.

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Вопрос о том, когда новый репатриант получает "даркон", должен быть оговорен в законе, однако срок действия загранпаспорта зависит от решения министра внутренних дел.

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В январе 2021 года, когда Арье Дери занимал пост главы МВД, он опубликовал директиву о том, что новые репатрианты могут получать иностранный паспорт сроком всего на один год, а спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле.

Эта директива действуют и теперь, однако, по мнению МВД, не решает проблему так называемого "паспортного туризма".

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Когда в марте 2023 года министерство внутренних дел опубликовало для комментариев общественности поправку номер 10 к Закону о паспортах (эта поправка отменяет поправку номер 9 и лишает репатриантов в первый год жизни в Израиле права на "даркон"), в сопроводительном тексте было указано, что право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства привело к резкому росту случаев злоупотребления получением израильского гражданства исключительно ради загранпаспорта, без реального намерения поселиться в стране.

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В оппозиции выступают резко против этого законопроекта. Один из его самых громких критиков – депутат от списка "Махане Мамлахти" Зеэв Элькин, наша редакция обратилась к нему за комментариями.

Беседовала Алла Гаврилова.

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В нынешней инициативе МВД есть некий момент, который, возможно, не учитывался авторами законопроекта, но на который трудно закрыть глаза. Почему мы сейчас должны давать возможность россиянам, которые стали париями во всем западном мире, путешествовать и заниматься бизнесом с помощью израильского загранпаспорта? Ведь очевидно, что многие "репатриируются" из России именно для этого.

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Я считаю, что людей, которые репатриируются в Израиль, нельзя изначально ставить в позицию подозреваемых. Да, есть люди, которые получают гражданство и уезжают, но это происходит не только с русскоязычными репатриантами, но и с репатриантами из Франции и других стран. Люди в наше время часто живут на две страны, у них могут быть там незаконченные дела, работа, по всякому бывает. Но очень многие репатриируются именно для того, чтобы здесь жить. Почему их нужно изначально ставить в положении подозреваемых и дискриминировать?

Тот режим, к которому МВД под руководством ШАСа хочет нас вернуть, складывался в Израиле много лет назад, когда люди редко ездили за границу и загранпаспорт считался излишеством. Сейчас мир изменился, люди часто ездят за границу по работе – бизнесмены, хайтекисты, деятели культуры, спортсмены, кто угодно. И отсутствие у репатрианта загранпаспорта может реально ограничить его трудовую деятельность.

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Есть лессе-паcсе.

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По лессе-паcсе не во все страны можно въехать, во многих странах потребуют в дополнение визу. Получается, что у любого израильтянина, который уехал на несколько лет в США, например, писать диссертацию или по релокейшн, есть свобода передвижения, но у вас, такого же гражданина, ее нет.

И ведь это только часть общей картины. Коалиция продвигает целый пакет мер, который призваны сократить алию из стран бывшего СССР. И политики, которые за этим стоят, этого даже не скрывают.

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Прежде всего я имею в виду отмену специального пособия помощи репатриантам из Украины, России и Беларуси, которое было введено после начала войны. Его ликвидировали. Недавно прекратили процесс ускоренной репатриации из России. И мы возвращаемся к ситуации, когда люди, которые хотят репатриироваться из России, год с лишним должны ждать очереди в консульство. Это официальные данные, а не мои вымыслы.

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Механизм ускоренной репатриации я предложил разработать в самом начале войны в Украине, и он работал очень успешно. И в тот момент, когда его отменили, мы задали вопрос на комиссии Кнессета по алие о том, сколько теперь нужно будет ждать россиянам очередь на консульскую проверку в России. И получили официальный ответ – год с лишним. Ни в одной стране мира нет таких длинных очередей, чтобы репатриироваться.

Почему?

Потому что много желающих и потому что возможности "Натива" в России, учитывая существующее положение, сильно ограничены. Даже в условиях ускоренной репатриации люди ждали здесь оформления документов месяцами, а теперь будут вынуждены проходить процесс в Израиле не по ускоренной процедуре, а это займет много месяцев, в течение которых люди должны будут сами оформлять себе медицинскую страховку и снимать дорогое жилье. Либо ждать очереди там.

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А основная масса репатриантов сейчас едут именно из России, и даже "Сохнут" заявляет о том, что это тяжелый удар по репатриации.

Законопроект о загранпаспортах – это уже третье решение, которое наносит удар именно по репатриантам из стран бывшего СССР. Это все часть некоторой целенаправленной программы, в которую, кстати, входят и разговоры об изменении Закона о возвращении и лишения права на репатриацию внуков евреев. Все это инициируют одни и те же люди – это министры от ШАС, часть министров от "Ликуда" и министры от партий Бен Гвира и Смотрича, один из которых, в частности, контролируют министерство алии.

Они даже не скрывают, что их задача – сократить репатриацию из стран бывшего СССР. Почти в открытую в кулуарах Кнессета говорят: "Репатрианты оттуда за нас не голосуют, поэтому они нам не нужны". Политической подоплёки никто не скрывают. Члены этой коалиции видят в русскоязычных репатриантах избирателей, которые не голосуют за партии коалиции.

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Но это не так.

Да, в этом абсурд. Действительно, многие русскоязычные израильтяне голосуют за "Ликуд", а на этих выборах голосовали и за Бен-Гвира, но я слышу от политиков совершенно откровенные высказывания о том, что это враждебная для них группа населения, и они хотят, чтобы людей из этой группы было здесь как можно меньше. Говорят, что это недостаточно еврейская алия, что она представляют чуждые ценности и так далее. И проблема в том, что это не остается на уровне общих деклараций или даже идей об изменении ЗОВ, а переходит в реальные действия. И мы видим очень четкие и планомерные шаги по реализации этих идей.

Загранпаспорта – что это продолжение той же самой политики, потому что репатриантов из США, Англии и Франции, которые, кстати, приезжают в очень небольших количествах, это не затрагивает, они и без израильского загранпаспорта могут ездить по миру. Это ударит именно по репатриантам из стран бывшего СССР.

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Я хочу также прокомментировать аргумент о том, что это, мол, делается для того, чтобы люди не репатриировались сюда ради "дакрона". Но сейчас ситуация такова, что если человек не живет в Израиле в первый год, загранпаспорт ему все равно не продлят. Поэтому такой шаг совершенно не оправдан.

Мало того, этот закон, что делается крайне редко, будет ретроактивным. То есть даже те, кто репатриировались в Израиль до утверждения этого закона, но не успели оформить загранпаспорт, после утверждения закона его не получат. Хотя приехали в Израиль, когда законодательная база была иной.

Мы, как оппозиция, конечно, сделаем все, чтобы максимально препятствовать утверждению закона.

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В оппозиции есть единое мнение на этот счет?

Да. В оппозиции есть единое мнение по поводу политики, направленной на сокращение русскоязычной репатриации и ущемления прав репатриантов.

Было несколько заседаний на комиссии Кнессета, посвященных отмене специальной финансовой помощи репатриантам из России, Украины и Беларуси, по поводу решения министерства строительства отказаться от реализации ранее запланированного строительства полутора тысяч единиц социального жилья для пенсионеров, по поводу решения отказаться от заранее заложенного в бюджете повышения пособия на съем. И ни один депутат от коалиции на эти заседания не явился.

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При этом министр алии все время провозглашает, что его задача – стимулировать репатриацию из США, Англии и Франции, на что он выделил сотни миллионов шекелей в этом бюджете, хотя репатриацию оттуда мизерная. Но на это сотни миллионов шекелей нашлись, а на продолжение помощи, которая была уже заложена в бюджете – нет.

И мне очень жаль, что такой важный законопроект, затрагивающий права огромной группы населения, рассматривается вот таким образом, когда все заняты операцией в Газе и когда рассмотрение этого закона на министерской комиссии нигде не объявляется.