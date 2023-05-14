Центр местной власти объявил о проведении с 15 мая бессрочной забастовки в муниципалитетах

Форум глав местной власти в знак протеста против намерения правительства создать специальный фонд, в который будут перечисляться "излишки от сборов городского налога" (арноны) для оказания помощи более слабым советам, объявил о проведении с 15 мая бессрочной забастовки. Единственное, что, по словам мэров, может ее предотвратить — это исключение пункта о создании фонда из "Законопроекта о хозяйственном урегулировании".

В заявлении, распространенном мэрами, говорится: "Мы выступаем против создания фонда, и всегда были против. Это ударит по образованию, соцобеспечению, культуре и это подорвет наши возможности оказывать муниципальные услуги нашим жителям, и приведет к краху местных органов власти. Это не наша обязанность искать финансовые источники для решения проблем национального масштаба".

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В правительственной коалиции заявляют, что забастовка центра местной власти не является "всеобщей", она объявлена главами "богатых городов центра Израиля". В коалиции считают, что забастовку не поддержат местные власти на периферии, так как создаваемый фонд "поможет им решить многие острые проблемы, включая жилищный кризис, а также станет ответом на рост цен".

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На финансовой комиссии Кнессета, на которой обсуждалось создание фонда, депутат от "Аводы" Гилад Карив заявил, что эта инициатива направлена на оказание помощи населенным пунктам, управляемым членами партий, входящих в коалицию. После этих слов он был выдворен из зала заседаний. С ним согласен мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который заявил, что фонд создается в интересах отдельных "секторов", в поддержке которых заинтересовано правительство. Мэр Рамат-Гана Кармель Шама считает, что правительство с помощью этого закона намерено "наказать" тех, кто протестуют против юридической реформы. "Вы наказываете не только тех, кто протестует против вас, но и "ликудников", живущих в Тель-Авиве, Раанане, Рамат-Гане", - заявляет он.

От создания фонда пострадают, в первую очередь мэрии и жители Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Кфар-Саба и Нетания, бюджет которых "похудеет" на миллионы шекелей.

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Мэрия Тель-Авива объявила, что с 15 мая (и до нового сообщения) не будут оказываться никакие муниципальные услуги: не будут работать школы и детские сады (исключение составят учебные заведения системы специального образования, также в запланированные сроки будут проведены экзамены по математике на аттестат зрелости). В городе не будет производиться уборка и вывоз мусора, не будут выписываться штрафы городскими инспекторами. Не будут работать культурные центры и библиотеки. Не будут работать городские соцслужбы, а также центры матери и ребенка. Сотрудники мэрии не будут отвечать на телефонные звонки и принимать посетителей, телефонный центр 106 будет работать в сокращенном режиме.

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Кроме Тель-Авива в забастовке примут участие: Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Модиин, Бейт-Шеан, Тверия, Герцлия, Кфар-Саба, Раанана.

Мэрии Иерусалима и Ашкелона сообщили, что не присоединятся к забастовочным санкциям.

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Также не будут участвовать в забастовке местные органы власти населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы ("Отеф Аза"). В заявлении местных властей "Отеф Аза" говорится, что после нескольких дней военных действий, в ходе которых жители этой зоны находились в бомбоубежищах, крайне важно вернуться к нормальной жизни. "И эти соображения превыше всего остального", - говорится в заявлении.