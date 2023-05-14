Центр местной власти объявил о проведении с 15 мая бессрочной забастовки в муниципалитетах
Форум глав местной власти в знак протеста против намерения правительства создать специальный фонд, в который будут перечисляться "излишки от сборов городского налога" (арноны) для оказания помощи более слабым советам, объявил о проведении с 15 мая бессрочной забастовки. Единственное, что, по словам мэров, может ее предотвратить — это исключение пункта о создании фонда из "Законопроекта о хозяйственном урегулировании".
В заявлении, распространенном мэрами, говорится: "Мы выступаем против создания фонда, и всегда были против. Это ударит по образованию, соцобеспечению, культуре и это подорвет наши возможности оказывать муниципальные услуги нашим жителям, и приведет к краху местных органов власти. Это не наша обязанность искать финансовые источники для решения проблем национального масштаба".
В правительственной коалиции заявляют, что забастовка центра местной власти не является "всеобщей", она объявлена главами "богатых городов центра Израиля". В коалиции считают, что забастовку не поддержат местные власти на периферии, так как создаваемый фонд "поможет им решить многие острые проблемы, включая жилищный кризис, а также станет ответом на рост цен".
На финансовой комиссии Кнессета, на которой обсуждалось создание фонда, депутат от "Аводы" Гилад Карив заявил, что эта инициатива направлена на оказание помощи населенным пунктам, управляемым членами партий, входящих в коалицию. После этих слов он был выдворен из зала заседаний. С ним согласен мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который заявил, что фонд создается в интересах отдельных "секторов", в поддержке которых заинтересовано правительство. Мэр Рамат-Гана Кармель Шама считает, что правительство с помощью этого закона намерено "наказать" тех, кто протестуют против юридической реформы. "Вы наказываете не только тех, кто протестует против вас, но и "ликудников", живущих в Тель-Авиве, Раанане, Рамат-Гане", - заявляет он.
От создания фонда пострадают, в первую очередь мэрии и жители Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Кфар-Саба и Нетания, бюджет которых "похудеет" на миллионы шекелей.
Мэрия Тель-Авива объявила, что с 15 мая (и до нового сообщения) не будут оказываться никакие муниципальные услуги: не будут работать школы и детские сады (исключение составят учебные заведения системы специального образования, также в запланированные сроки будут проведены экзамены по математике на аттестат зрелости). В городе не будет производиться уборка и вывоз мусора, не будут выписываться штрафы городскими инспекторами. Не будут работать культурные центры и библиотеки. Не будут работать городские соцслужбы, а также центры матери и ребенка. Сотрудники мэрии не будут отвечать на телефонные звонки и принимать посетителей, телефонный центр 106 будет работать в сокращенном режиме.
Кроме Тель-Авива в забастовке примут участие: Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Модиин, Бейт-Шеан, Тверия, Герцлия, Кфар-Саба, Раанана.
Мэрии Иерусалима и Ашкелона сообщили, что не присоединятся к забастовочным санкциям.
Также не будут участвовать в забастовке местные органы власти населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы ("Отеф Аза"). В заявлении местных властей "Отеф Аза" говорится, что после нескольких дней военных действий, в ходе которых жители этой зоны находились в бомбоубежищах, крайне важно вернуться к нормальной жизни. "И эти соображения превыше всего остального", - говорится в заявлении.