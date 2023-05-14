Операция "Щит и стрела": боевые действия продолжились после "прекращения огня"

Пятый день антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатой в ночь на 9 мая 2023 года, завершился договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве Египта. Около 20:00 Reuters и "Аль-Джазира" сообщили, что соглашение вступает в силу в 22:00 субботы, 13 мая.

Глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мухаммад аль-Хинди подтвердил, что соглашение о прекращении огня между группировкой и Израилем достигнуто.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу поблагодарил президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность за энергичные усилия по достижению прекращения огня. При этом глава СНБ подчеркнул, что согласие Израиля на египетскую инициативу означает, что "тишина будет только в ответ на тишину, и если Израиль подвергнется нападению или угрозе нападения, он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты".

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Боевые действия после "прекращения огня". Хронология

В 23:58 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении новых ударов по террористам в Газе. Согласно палестинским источникам, были атакованы три наблюдательных пункта боевиков – в Бейт-Хануне (на севере сектора), к востоку от города Газа и к востоку от Рафаха (на юге сектора).

23:30. ЦАХАЛ подтверждает запуск двух ракет. Одна из которых была перехвачена системой ПРО, вторая упала на открытой местности.

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В 23:11 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Нирим, недалеко от границы сектора Газы.

В 22:44 ЦАХАЛ сообщил, что ВВС нанесли удары по двум ракетным установкам "Исламского джихада" в секторе Газы.

В 22:07, когда соглашение о прекращении огня уже должно было вступить в силу, из Газы были обстреляны Кисуфим, Сдерот, Ибим, Нир Ам, Нирим, стрельбище Нир Ам, Габим, колледж Сапир.

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За минуты до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе, а "Исламский джихад" осуществил ракетный обстрел приграничных территорий и центра Израиля. После этого боевые действия продолжились.

Ракетные обстрелы территории Израиля из Газы

За период проведения операции "Щит и стрела" из Газы по территории Израиля были выпущены около 1300 ракет. Примерно 1000 из них упали на израильской территории, остальные – на территории сектора Газы. Около 380 ракет были сбиты системой ПРО.

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ЦАХАЛ поразил на территории Газы примерно 380 целей.

Убитые и раненые

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) после объявления о прекращении огня в Газе опубликовала данные об убитых и пострадавших на территории Израиля в результате обстрелов в период проведения операции "Щит и стрела".

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Жертвами обстрелов стали два человека. Погибли:

80-летняя Инга Абрамян – в результате обстрела Реховота;

34-летний Абдалла Абу Габа, житель Газы, отец шестерых детей, работавший в Израиле – в результате обстрела Сдот-Негев.

В общей сложности медицинская помощь была оказана 77 пострадавшим: 32 из них получили телесные повреждения (в их числе семь раненых), 45 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Среди семи раненых (ранения осколками и битым стеклом) – один в тяжелом состоянии (рабочий, житель Газы), четверо в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения.

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Несмотря на объявление о прекращении огня, МАДА продолжает работать в режиме повышенной готовности по всей стране, координируя свою деятельность с силами безопасности.

Ограничения в Израиле

Управление тылом объявило, что до 12:00 14 мая сохраняются ограничения на деятельность в южных районах страны – как в граничащих с сектором Газы, так и в Негеве, и Лахише (ранее вечером сообщалось, что ограничения продлены до 18:00 15 мая). На производствах в случае тревоги должно быть обеспечено быстрое прибытие в защищенные помещения. Отменены занятия в образовательных учреждениях. На открытой местности разрешены мероприятия, на которых собираются до 10 человек, в помещениях – до 100 человек. В других районах страны ограничений нет.

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Ограничения в Газе

Руководство террористической организации ХАМАС, контролирующей Газу, объявило, что 14 мая все "государственные" учреждения в секторе будут работать в обычном режиме, однако занятий в образовательных учреждениях по-прежнему не будет.