adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 21°
Тель-Авив:
20 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.642 ₪ 3.981 ₪
Иерусалим:
14 - 21°
Тель-Авив:
20 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Операция "Щит и стрела": боевые действия продолжились после "прекращения огня"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Операция
    Yossi Aloni/Flash90

    Пятый день антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатой в ночь на 9 мая 2023 года, завершился договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве Египта. Около 20:00 Reuters и "Аль-Джазира" сообщили, что соглашение вступает в силу в 22:00 субботы, 13 мая.

    Глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мухаммад аль-Хинди подтвердил, что соглашение о прекращении огня между группировкой и Израилем достигнуто.

    Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу поблагодарил президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность за энергичные усилия по достижению прекращения огня. При этом глава СНБ подчеркнул, что согласие Израиля на египетскую инициативу означает, что "тишина будет только в ответ на тишину, и если Израиль подвергнется нападению или угрозе нападения, он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты".

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Боевые действия после "прекращения огня". Хронология

    В 23:58 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении новых ударов по террористам в Газе. Согласно палестинским источникам, были атакованы три наблюдательных пункта боевиков – в Бейт-Хануне (на севере сектора), к востоку от города Газа и к востоку от Рафаха (на юге сектора).

    23:30. ЦАХАЛ подтверждает запуск двух ракет. Одна из которых была перехвачена системой ПРО, вторая упала на открытой местности.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    В 23:11 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Нирим, недалеко от границы сектора Газы.

    В 22:44 ЦАХАЛ сообщил, что ВВС нанесли удары по двум ракетным установкам "Исламского джихада" в секторе Газы.

    В 22:07, когда соглашение о прекращении огня уже должно было вступить в силу, из Газы были обстреляны Кисуфим, Сдерот, Ибим, Нир Ам, Нирим, стрельбище Нир Ам, Габим, колледж Сапир.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    За минуты до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе, а "Исламский джихад" осуществил ракетный обстрел приграничных территорий и центра Израиля. После этого боевые действия продолжились.

    Ракетные обстрелы территории Израиля из Газы

    За период проведения операции "Щит и стрела" из Газы по территории Израиля были выпущены около 1300 ракет. Примерно 1000 из них упали на израильской территории, остальные – на территории сектора Газы. Около 380 ракет были сбиты системой ПРО.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    ЦАХАЛ поразил на территории Газы примерно 380 целей.

    Убитые и раненые

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) после объявления о прекращении огня в Газе опубликовала данные об убитых и пострадавших на территории Израиля в результате обстрелов в период проведения операции "Щит и стрела".

    adv_19 incontent_5

    adv_20 m_ar_5

    Жертвами обстрелов стали два человека. Погибли:
    80-летняя Инга Абрамян – в результате обстрела Реховота;
    34-летний Абдалла Абу Габа, житель Газы, отец шестерых детей, работавший в Израиле – в результате обстрела Сдот-Негев.

    В общей сложности медицинская помощь была оказана 77 пострадавшим: 32 из них получили телесные повреждения (в их числе семь раненых), 45 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

    Среди семи раненых (ранения осколками и битым стеклом) – один в тяжелом состоянии (рабочий, житель Газы), четверо в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения.

    adv_21 m_ar_6

    Несмотря на объявление о прекращении огня, МАДА продолжает работать в режиме повышенной готовности по всей стране, координируя свою деятельность с силами безопасности.

    Ограничения в Израиле

    Управление тылом объявило, что до 12:00 14 мая сохраняются ограничения на деятельность в южных районах страны – как в граничащих с сектором Газы, так и в Негеве, и Лахише (ранее вечером сообщалось, что ограничения продлены до 18:00 15 мая). На производствах в случае тревоги должно быть обеспечено быстрое прибытие в защищенные помещения. Отменены занятия в образовательных учреждениях. На открытой местности разрешены мероприятия, на которых собираются до 10 человек, в помещениях – до 100 человек. В других районах страны ограничений нет.

    adv_22 m_ar_7

    Ограничения в Газе

    Руководство террористической организации ХАМАС, контролирующей Газу, объявило, что 14 мая все "государственные" учреждения в секторе будут работать в обычном режиме, однако занятий в образовательных учреждениях по-прежнему не будет.

    adv_23 rimma_dw_d
    adv_24 rimma_dw_m
    adv_25 article_video
    Ссылки по теме
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_middle_yandex
    adv_28 ar_middle_mobile_yandex
    adv_29 ar_right_wwh
    adv_30 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    00:00 Операция "Щит и стрела": боевые действия продолжились после "прекращения огня"
    23:58 ЦАХАЛ: нанесены новые удары по террористам в Газе
    23:51 ЦАХАЛ: ограничения на юге страны сохраняются до вечера 15 мая
    23:25 МАДА: в период проведения операции "Щит и стрела" в результате обстрелов из Газы в Израиле два человека погибли, семеро получили ранения
    23:22 Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день пятый. Хронология
    23:12 После "прекращения огня" продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газы
    22:51 ВВС нанесли удары по двум ракетным установкам "Исламского джихада" в секторе Газы
    22:08 После вступившего в силу прекращения огня из Газы были обстреляны приграничные поселки
    adv_31 ar_right_2
    adv_32 ar_right_3
    adv_33 ar_right_4
    adv_34 ar_right_5