ЦАХАЛ: ограничения, связанные с проведением операции в Газе, сняты по всей стране

Управление тылом объявило, что с 12:00 воскресенья, 14 мая, сняты все ограничения, вводившиеся в связи с боевыми действиями в секторе Газы и обстрелами израильской территории в период проведения антитеррористической операции "Щит и стрела".

С 15 мая занятия во всех образовательных учреждениях, включая юг страны и приграничные с Газой районы, будут проводиться в обычном режиме.

Ранее, до объявления Управления тылом, о снятии ограничений начали сообщать муниципалитеты южных городов и местные советы районов, прилегающих к Газе.

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Утром 14 мая было объявлено о постепенном открытии контрольно-пропускных пунктов "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Формально режим прекращения огня вступил в силу в 22:00 13 мая. Однако до полуночи боевые действия в Газе продолжались: террористы обстреливали приграничные районы, ЦАХАЛ наносил удары по объектам боевиков. Боевые действия прекратились около полуночи, в течение ночи и до полудня было спокойно.

После объявления Управления тылом, по всей видимости, можно говорить о фактическом завершении операции "Щит и стрела", начатой в ночь на 9 мая.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на воскресном заседании правительства объявил об успешном завершении пятидневной борьбы с террористической организацией "Исламский джихад".

Соглашение о прекращении огня

Пятый день антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатой в ночь на 9 мая 2023 года, завершился договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве Египта. Около 20:00 в субботу Reuters и "Аль-Джазира" сообщили, что соглашение вступает в силу в 22:00 13 мая.

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Глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мухаммад аль-Хинди подтвердил, что соглашение о прекращении огня между группировкой и Израилем достигнуто.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу поблагодарил президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность за энергичные усилия по достижению прекращения огня. При этом глава СНБ подчеркнул, что согласие Израиля на египетскую инициативу означает, что "тишина будет только в ответ на тишину, и если Израиль подвергнется нападению или угрозе нападения, он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты".

"Совместный оперативный штаб группировок палестинского сопротивления в секторе Газы" заявил, что операция "Месть за свободу" (или "Месть свободных"), объявленная 11 мая, приостановлена. При этом подчеркивается, что боевые действия могут быть возобновлены, если Израиль будет наносить новые удары.

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Основным итогом операции (если она действительно завершена) для Израиля является ликвидация пяти высокопоставленных командиров боевиков "Исламского джихада".

"Исламский джихад" заявляет о победе, поскольку в результате совместных действий с другими группировками (ХАМАС в боевых действиях открыто не участвовал) удалось несколько раз пробить израильскую систему противоракетной обороны.

Реакция США и ООН

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением о том, что США приветствуют соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе. Она поблагодарила президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси за посредничество между сторонами, "которое помогло остановить эскалацию трансграничных боевых действий".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, в свою очередь, выразил соболезнования семьям гражданских лиц, убитых и раненых в ходе боевых действий во время проведения Израилем антитеррористической операции "Щит и стрела". При этом Миллер подчеркнул, что Вашингтон привержен безопасности Израиля, "о чем свидетельствует наша неизменная поддержка "Железного купола" и других израильских систем противоракетной обороны".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил: "Мы приветствуем объявление о прекращении огня в Газе и Израиле и призываем стороны немедленно восстановить доступ к гуманитарной, экономической помощи и средствам к существованию в секторе Газы".

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Боевые действия после "прекращения огня". Хронология

С полуночи наступило затишье. Сообщений об обстрелах из Газы или ударах по целям в Газе до утра не поступало.

В 23:58 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении новых ударов по террористам в Газе. Согласно палестинским источникам, были атакованы три наблюдательных пункта боевиков – в Бейт-Хануне (на севере сектора), к востоку от города Газа и к востоку от Рафаха (на юге сектора).

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23:30. ЦАХАЛ подтверждает запуск двух ракет. Одна из которых была перехвачена системой ПРО, вторая упала на открытой местности.

В 23:11 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Нирим, недалеко от границы сектора Газы.

В 22:44 ЦАХАЛ сообщил, что ВВС нанесли удары по двум ракетным установкам "Исламского джихада" в секторе Газы.

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В 22:07, когда соглашение о прекращении огня уже должно было вступить в силу, из Газы были обстреляны Кисуфим, Сдерот, Ибим, Нир Ам, Нирим, стрельбище Нир Ам, Габим, колледж Сапир.

За минуты до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе, а "Исламский джихад" осуществил ракетный обстрел приграничных территорий и центра Израиля. После этого боевые действия продолжились.

Ракетные обстрелы территории Израиля из Газы

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За период проведения операции "Щит и стрела" из Газы по территории Израиля были выпущены около 1300 ракет. Примерно 1000 из них упали на израильской территории, остальные – на территории сектора Газы. Около 380 ракет были сбиты системой ПРО.

ЦАХАЛ поразил на территории Газы примерно 380 целей.

Убитые и раненые в Израиле

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) после объявления о прекращении огня в Газе опубликовала данные об убитых и пострадавших на территории Израиля в результате обстрелов в период проведения операции "Щит и стрела".

Жертвами обстрелов стали два человека. Погибли:

80-летняя Инга Абрамян – в результате обстрела Реховота;

34-летний Абдалла Абу Габа, житель Газы, отец шестерых детей, работавший в Израиле – в результате обстрела Сдот-Негев.

В общей сложности медицинская помощь была оказана 77 пострадавшим: 32 из них получили телесные повреждения (в их числе семь раненых), 45 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

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Среди семи раненых (ранения осколками и битым стеклом) – один в тяжелом состоянии (рабочий, житель Газы), четверо в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения.

Несмотря на объявление о прекращении огня, МАДА продолжает работать в режиме повышенной готовности по всей стране, координируя свою деятельность с силами безопасности.

Убитые и раненые в Газе

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Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в результате боевых действий в период проведения операции "Щит и стрела" в секторе погибли 33 человека. Судя по имеющейся информации, не более десяти из них были мирными гражданами, остальные – командирами и боевиками террористических группировок "Исламский джихад" и НФОП.

Среди погибших гражданских большинство были членами семей террористов или их соседями.

По данным израильских СМИ, четверо жителей Газы погибли в результате падения в секторе ракет, выпущенных террористами.

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Минздрав Газы сообщает, что один ребенок умер от сердечного приступа "в результате боевых действий".

Сообщается также, что ранения получили 190 жителей сектора Газы. Разрушено 25 зданий.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

Май. 1190 ракет, 444 перехвачены системой ПРО. 2 погибших, 7 раненых.

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Апрель. 50 ракет, 4 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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Январь. 7 ракет, 3 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

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2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.