Новый обстрел из Газы. ЦАХАЛ атаковал в ответ на "технический сбой"

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ответ на запущенную из Газы ракету танки ЦАХАЛа обстреляли две наблюдательные вышки ХАМАСа.

Ранее палестинские агентства "Шехаб" и "Палестинский информационный центр" сообщили, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла наблюдательную вышку террористов к северу от Бейт-Лахии. О раненых или материальном ущербе не сообщалось.

Израильские обозреватели обращают внимание на то, что ЦАХАЛ атаковал цели не "Исламского джихада", а ХАМАСа, на который возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы.

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В 18:33, после 19 часового затишья, сигнал тревоги, предупреждающий о ракетных обстрелах, прозвучал в южной промышленной зоне Ашкелона, в кибцах Зиким и Натив а-Асара. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Она упала на незастроенной местности, не было необходимости в активации "Железного купола".

Управление тылом сообщило, что пока нет никаких новых указаний для жителей приграничной зоны.

Представитель "Совместного оперативного штаба группировок палестинского сопротивления в секторе Газы" в интервью телеканалу "Аль-Джазира" сказал, что к запуску ракеты привел технический сбой. Он заявил, что "Исламский джихад" и другие группировки намерены и дальше соблюдать режим прекращения огня.

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Незадолго до обстрела Абу Хамза, пресс-секретарь "Бригад Аль-Кудс" (боевого крыла террористической группировки "Исламский джихад") выступил с заявлением о том, что в результате операции ЦАХАЛа "Щит и стрелы" не было причинено существенного ущерба боевому потенциалу группировки. "У нас много сюрпризов, которые противник увидит в следующем раунде противостояния", – заявил он.

Режим прекращения огня вступил в силу в 22:00 13 мая. Однако до полуночи боевые действия в Газе продолжались: террористы обстреливали приграничные районы, ЦАХАЛ наносил удары по объектам боевиков. Боевые действия прекратились около полуночи, в течение ночи и до полудня было спокойно.

Ни ночью, ни утром обстрелов из Газы не было. С 12:00 Управление тылом сняло все ограничения, вводившиеся в связи с боевыми действиями в секторе Газы и обстрелами израильской территории в период проведения антитеррористической операции "Щит и стрела".

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С 15 мая занятия во всех образовательных учреждениях, включая юг страны и приграничные с Газой районы, будут проводиться в обычном режиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на воскресном заседании правительства объявил об успешном завершении пятидневной борьбы с террористической организацией "Исламский джихад".

Соглашение о прекращении огня

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Пятый день антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатой в ночь на 9 мая 2023 года, завершился договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве Египта. Около 20:00 в субботу Reuters и "Аль-Джазира" сообщили, что соглашение вступает в силу в 22:00 13 мая.

Глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мухаммад аль-Хинди подтвердил, что соглашение о прекращении огня между группировкой и Израилем достигнуто.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу поблагодарил президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность за энергичные усилия по достижению прекращения огня. При этом глава СНБ подчеркнул, что согласие Израиля на египетскую инициативу означает, что "тишина будет только в ответ на тишину, и если Израиль подвергнется нападению или угрозе нападения, он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты".

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"Совместный оперативный штаб группировок палестинского сопротивления в секторе Газы" заявил, что операция "Месть за свободу" (или "Месть свободных"), объявленная 11 мая, приостановлена. При этом подчеркивается, что боевые действия могут быть возобновлены, если Израиль будет наносить новые удары.

Основным итогом операции (если она действительно завершена) для Израиля является ликвидация пяти высокопоставленных командиров боевиков "Исламского джихада".

"Исламский джихад" заявляет о победе, поскольку в результате совместных действий с другими группировками (ХАМАС в боевых действиях открыто не участвовал) удалось несколько раз пробить израильскую систему противоракетной обороны.

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Реакция США и ООН

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением о том, что США приветствуют соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе. Она поблагодарила президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси за посредничество между сторонами, "которое помогло остановить эскалацию трансграничных боевых действий".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, в свою очередь, выразил соболезнования семьям гражданских лиц, убитых и раненых в ходе боевых действий во время проведения Израилем антитеррористической операции "Щит и стрела". При этом Миллер подчеркнул, что Вашингтон привержен безопасности Израиля, "о чем свидетельствует наша неизменная поддержка "Железного купола" и других израильских систем противоракетной обороны".

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Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил: "Мы приветствуем объявление о прекращении огня в Газе и Израиле и призываем стороны немедленно восстановить доступ к гуманитарной, экономической помощи и средствам к существованию в секторе Газы".

Боевые действия после "прекращения огня". Хронология

С полуночи наступило затишье. Сообщений об обстрелах из Газы или ударах по целям в Газе до утра не поступало.

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В 23:58 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении новых ударов по террористам в Газе. Согласно палестинским источникам, были атакованы три наблюдательных пункта боевиков – в Бейт-Хануне (на севере сектора), к востоку от города Газа и к востоку от Рафаха (на юге сектора).

23:30. ЦАХАЛ подтверждает запуск двух ракет. Одна из которых была перехвачена системой ПРО, вторая упала на открытой местности.

В 23:11 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Нирим, недалеко от границы сектора Газы.

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В 22:44 ЦАХАЛ сообщил, что ВВС нанесли удары по двум ракетным установкам "Исламского джихада" в секторе Газы.

В 22:07, когда соглашение о прекращении огня уже должно было вступить в силу, из Газы были обстреляны Кисуфим, Сдерот, Ибим, Нир Ам, Нирим, стрельбище Нир Ам, Габим, колледж Сапир.

За минуты до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе, а "Исламский джихад" осуществил ракетный обстрел приграничных территорий и центра Израиля. После этого боевые действия продолжились.

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Ракетные обстрелы территории Израиля из Газы

За период проведения операции "Щит и стрела" из Газы по территории Израиля были выпущены около 1300 ракет. Примерно 1000 из них упали на израильской территории, остальные – на территории сектора Газы. Около 380 ракет были сбиты системой ПРО.

ЦАХАЛ поразил на территории Газы примерно 380 целей.

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Убитые и раненые в Израиле

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) после объявления о прекращении огня в Газе опубликовала данные об убитых и пострадавших на территории Израиля в результате обстрелов в период проведения операции "Щит и стрела".

Жертвами обстрелов стали два человека. Погибли:

80-летняя Инга Абрамян – в результате обстрела Реховота;

34-летний Абдалла Абу Габа, житель Газы, отец шестерых детей, работавший в Израиле – в результате обстрела Сдот-Негев.

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В общей сложности медицинская помощь была оказана 77 пострадавшим: 32 из них получили телесные повреждения (в их числе семь раненых), 45 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Среди семи раненых (ранения осколками и битым стеклом) – один в тяжелом состоянии (рабочий, житель Газы), четверо в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения.

Несмотря на объявление о прекращении огня, МАДА продолжает работать в режиме повышенной готовности по всей стране, координируя свою деятельность с силами безопасности.

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Убитые и раненые в Газе

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в результате боевых действий в период проведения операции "Щит и стрела" в секторе погибли 33 человека. Судя по имеющейся информации, не более десяти из них были мирными гражданами, остальные – командирами и боевиками террористических группировок "Исламский джихад" и НФОП.

Среди погибших гражданских большинство были членами семей террористов или их соседями.

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По данным израильских СМИ, четверо жителей Газы погибли в результате падения в секторе ракет, выпущенных террористами.

Минздрав Газы сообщает, что один ребенок умер от сердечного приступа "в результате боевых действий".

Сообщается также, что ранения получили 190 жителей сектора Газы. Разрушено 25 зданий.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

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Май. 1190 ракет, 444 перехвачены системой ПРО. 2 погибших, 7 раненых.

Апрель. 50 ракет, 4 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

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Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.