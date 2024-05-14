Двухлетняя девочка погибла в результате падения с квадроцикла

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден в 15:11 поступило сообщение о несчастном случае в районе деревни Буэйне-Нуджейдат: двухлетняя девочка упала с квадроцикла ("тракторона") во время езды по пересеченной местности.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили ребенка в критическом состоянии с множественными повреждениями, и повезли девочку в больницу "Пория", во время поездки продолжая сердечно-легочную реанимацию.

По прибытии в больницу медики констатировали смерть ребенка.