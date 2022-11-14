Нетаниягу против Смотрича, Либерман и Ганц против Лапида. Политическая система готовится к началу работы нового Кнессета

Ведущие раввины национально-религиозного лагеря поддержали требование главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича получить портфель министра обороны. Накануне вечером состоялась встреча Смотрича с раввином Хаимом Друкманом.

Утром 14 ноября группа раввинов опубликовала заявление, в котором говорится о поддержке кандидатуры Смотрича на пост министра обороны."Мы считаем, что депутат Смотрич должен добиваться назначения на пост министра обороны, а также получения портфелей министерства просвещения и министерства по делам по религий", – говорится в заявлении.

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В окружении Смотрича заявляют, что речь идет о "превентивной мере" в преддверии ожидающегося давления со стороны Биньямина Нетаниягу. Будущий глава правительства заявляет в беседах с приближенными, что портфель министра обороны остается за "Ликудом". Тем временем Бецалель Смотрич готовится к вступлению в должность министра обороны. Он встретился c бывшим командующим сухопутных войск Ифтахом Рон-Талем и бывшим командующим южного округа Даном Харэлем.

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В то же время, Смотрич не скрывает того, что заинтересован в должности министра финансов в большей степени, чем в должности министра обороны. Накануне состоялась встреча Смотрича с главой ШАС Арье Дери, который является главным кандидатом на пост министра финансов. В ультраортодоксальной среде отмечают, что изначально Дери без особого восторга согласился взять на себя пост министра финансов. Он сделал это по просьбе Биньямина Нетаниягу, однако постепенно "влюбился" в эту идею, и сейчас не готов отказываться от нее. Нетаниягу со своей стороны заинтересован в том, чтобы Смотрич согласился на портфель министра просвещения и два малозначащих портфеля для его партии.

В партиях противников Нетаниягу готовятся к борьбе с будущей коалицией, однако разногласия внутри блока остаются. 13 ноября сообщалось, что НДИ и "Махане Мамлахти" формируют союз, который уже принято называть союзом право-либеральных сил в Кнессете. Формирование такого союза лишь подчеркивает ослабление партии "Еш Атид" и будущей оппозиции в целом. Она будет расколота на три или четыре подгруппы, что заметно осложнит ее функционирование.