"Ханукальное чудо" в Стамбуле: жительницы Ашдода отошли от террористки за мгновенья до взрыва
Жительницы Ашдода Ор Атедги и Натали Свиса зафиксированы на видеосъемке камер наблюдения, на которых показана террористка, задействовавшая взрывное устройство на пешеходной улице Истикляль в европейской части Стамбула, сообщает портал Ashdodnet.
По словам израильтянок, они зашли на минуту в один из магазинов, тем самым отстав от террористки, рядом с которой, как выяснилось, они шли.
"Взрыв раздался в 50 метрах от них, когда они вышли из магазина. Их отбросило взрывной волной и они забежали в ближайший отель, - рассказал порталу фотограф Лирон Атедги, муж Ор и брат Натали, - А потом по ТВ показали кадры, на которых они идут бок о бок с террористкой. Это настоящее ханукальное чудо".
Молодые женщины, находившиеся в Турции на групповой экскурсии, прервали свою поездку и вернулись в Израиль.
Иранские СМИ, публикуя сообщения о теракте, включая агентство IRNA, подчеркивают информацию о том, что израильтянки были запечатлены рядом с террористкой за мгновенья до взрыва, но при этом никто из израильтян не пострадал. В иранской блогосфере появились теории конспирации, согласно которым за взрывом стоит Израиль.
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября 2022 года в 16:20 по местному времени. В этом районе обычно много туристов. В результате взрыва шесть человек погибли и более 80 получили ранения различной степени тяжести. Из них около 40 остаются в больницах.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу утром 14 ноября обвинил курдское подполье в совершении теракта в Стамбуле. По словам главы МВД Турции, уже задержаны 22 подозреваемых в причастности к этому теракту. Ранее сообщалось о задержании "человека, заложившего бомбу".
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что ни один израильтянин в результате этого теракта не пострадал.
Власти Турции: "Человек, оставивший бомбу в Стамбуле, арестован"