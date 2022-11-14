"Ханукальное чудо" в Стамбуле: жительницы Ашдода отошли от террористки за мгновенья до взрыва

Жительницы Ашдода Ор Атедги и Натали Свиса зафиксированы на видеосъемке камер наблюдения, на которых показана террористка, задействовавшая взрывное устройство на пешеходной улице Истикляль в европейской части Стамбула, сообщает портал Ashdodnet.

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По словам израильтянок, они зашли на минуту в один из магазинов, тем самым отстав от террористки, рядом с которой, как выяснилось, они шли.

"Взрыв раздался в 50 метрах от них, когда они вышли из магазина. Их отбросило взрывной волной и они забежали в ближайший отель, - рассказал порталу фотограф Лирон Атедги, муж Ор и брат Натали, - А потом по ТВ показали кадры, на которых они идут бок о бок с террористкой. Это настоящее ханукальное чудо".

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Молодые женщины, находившиеся в Турции на групповой экскурсии, прервали свою поездку и вернулись в Израиль.

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Иранские СМИ, публикуя сообщения о теракте, включая агентство IRNA, подчеркивают информацию о том, что израильтянки были запечатлены рядом с террористкой за мгновенья до взрыва, но при этом никто из израильтян не пострадал. В иранской блогосфере появились теории конспирации, согласно которым за взрывом стоит Израиль.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября 2022 года в 16:20 по местному времени. В этом районе обычно много туристов. В результате взрыва шесть человек погибли и более 80 получили ранения различной степени тяжести. Из них около 40 остаются в больницах.

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу утром 14 ноября обвинил курдское подполье в совершении теракта в Стамбуле. По словам главы МВД Турции, уже задержаны 22 подозреваемых в причастности к этому теракту. Ранее сообщалось о задержании "человека, заложившего бомбу".

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Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что ни один израильтянин в результате этого теракта не пострадал.