Военнослужащему, застрелившему мужчину в Раанане, разрешили вернуться в часть

Военнослужащий, ранивший двух мужчин на автобусной остановке в Раанане утром 14 ноября, был допрошен специальной следственной группой, состоящей из военной полиции и следователей гражданской полиции.

По информации новостной службы N12, следователи сочли версию, изложенную военнослужащим, достоверной, ему было разрешено вернуться в свою часть.

Инцидент произошел утром 14 ноября недалеко от автобусной станции в Раанане. Военнослужащий стал свидетелем того, как мужчина в большой белой кипе нападает с ножом на другого мужчину. Военнослужащий решил, что перед ним террорист. Солдат потребовал от предполагаемого террориста бросить нож, и после того, как тот проигнорировал требование, выстрелил. Нападавший был тяжело ранен и позднее скончался в больнице.

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Радиостанция "Кан Бет" передала, что убитому 46 лет, он состоит на учете в психиатрической клинике.

Версию солдата подтвердил мужчина, на которого было совершено нападение, в этом инциденте он был ранен легко.