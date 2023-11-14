"Кан": Израиль и ХАМАС обсуждают сделку по освобождению заложников в формате "дети в обмен на детей"

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и США, обсуждают сделку по освобождению заложников по формуле "дети в обмен на детей".

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на два источника, посвященных в подробности переговоров, передал, что на первом этапе сделки будут освобождены израильские дети, похищенные и удерживаемые в Газе, взамен несовершеннолетних палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Источники телеканала подчеркивают: переговоры все еще продолжаются, и нет окончательной договоренности.

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При этом вечером 14 ноября израильские СМИ сообщили, что глава Службы общей безопасности Ронен Бар находится в Египте, где проходят переговоры, посвященные усилиям по освобождению заложников.

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Ранее президент США Джо Байден в беседе с журналистами в Белом доме выразил осторожный оптимизм по поводу возможности сделки по освобождению заложников. "Я каждый день разговариваю с людьми, вовлеченными в процесс переговоров. Я верю, что это произойдет, но не хочу вдаваться в подробности", – заявил Байден.

Вскоре после этого заявления Байдена пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила комментарий Биньямина Нетаниягу: "Наши сердца каждое мгновение с похищенными и их семьями. С первого дня войны мы ведём непрерывную работу по освобождению наших похищенных, оказывая всё большее давление с начала наземной операции. Если и когда будет что-то конкретное, о чём можно сообщить, мы это сделаем".