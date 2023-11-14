Индекс доверия: пресс-служба ЦАХАЛа на первом месте, Нетаниягу – в конце рейтинга

Израильтяне считают самым надежным источником о войне "Железные мечи" пресс-службу Армии обороны Израиля, а вот словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу о войне верят крайне мало граждан. Менее 4% израильтян считают Нетаниягу надежным источником информации, при этом среди израильтян, поддерживающих правый лагерь, их 6,63%.

Об этом гласят результаты опроса общественного мнения, проведенного в рамках исследования Университета Бар-Илан о привычных для израильтян способах получения информации и новостей во время войны. В исследовании, проведенном под руководством доктора Галя Яабеца, социальная сеть Telegram названа новой и центральной площадкой потребления информации.

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В соответствии с результатами опроса, во время войны израильтяне значительно увеличили время потребления информации из различных каналов: как телевидение и радио, так и интернет. Более 60% израильтян потребляли такого рода информацию более трех часов в день, и 38,6% смотрели и читали новости более четырех часов в день. Для сравнения, до войны этот показатель составлял менее 60 минут.

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Большинство израильтян (57,4%) читают новости, чтобы быть в курсе событий, 23% делают это из чувства личной безопасности. При этом израильтяне не удовлетворены обычными для себя каналами получения новостей: 48,5% сообщили, что во время войны они обратились к новому контенту и новым каналам получения информации, и главной новинкой стал для них Telegram – 73% опрошенных скачали приложение Telegram или присоединились к этой социальной сети.

Опрос был проведен в начале пятой недели войны, в нем приняли участие 505 израильтян, представляющих репрезентативную выборку еврейского населения страны.