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Израиль

Тревога в Нагарии, Хайфе и Крайот: вторжение вражеского беспилотника

время публикации: 14 ноября 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 19:10
Тревога в Нагарии и окрестностях: вторжение вражеского беспилотника
Ayal Margolin/Flash90

Тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, прозвучала в 18:46 в ряде населенных пунктов на севере страны, включая Нагарию, Саар, Эврон и другие. Предположительно, речь идет о вторжении вражеского ударного БПЛА.

Вскоре тревога распространилась на другие населенные пункты Верхней Галилеи и округа А-Мифрац: Акко, Эйн а-Мифрац, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Ата, Кфар Бялик и другие.

В 18:56 тревога прозвучала также в Хайфе и Нешере. Позднее тревога охватила также поселки Рехасим, Кфар Хасидим и Ягур.

В 19:02 тревога прозвучала в Исфии, Дальят аль-Кармеле и Кирьят-Тивоне. Затем она охватила Йокнеам, Шаар а-Амаким и другие населенные пункты Вади-Ары и А-Амаким.

В 19:08 тревога дошла до Зихрон-Яакова и округа Менаше.

Израиль
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