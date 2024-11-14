Около Туль-Карема были ликвидированы два террориста
время публикации: 14 ноября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 13:12
Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) сообщает, что 13 ноября в деревне Данаба, на восточной окраине Туль-Карема, были ликвидированы два террориста, один из которых был лидером местных боевиков.
В операции участвовали силы ЦАХАЛа, бойцы спецназа "Харув" и сотрудники ШАБАКа.
Террористы были уничтожены при попытке вооруженного сопротивления.
Среди израильтян потерь нет.