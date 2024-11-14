Около Туль-Карема были ликвидированы два террориста

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) сообщает, что 13 ноября в деревне Данаба, на восточной окраине Туль-Карема, были ликвидированы два террориста, один из которых был лидером местных боевиков.

В операции участвовали силы ЦАХАЛа, бойцы спецназа "Харув" и сотрудники ШАБАКа.

Террористы были уничтожены при попытке вооруженного сопротивления.

Среди израильтян потерь нет.