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Израиль

Около Туль-Карема были ликвидированы два террориста

время публикации: 14 ноября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 13:12
Около Туль-Карема были ликвидированы два террориста
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) сообщает, что 13 ноября в деревне Данаба, на восточной окраине Туль-Карема, были ликвидированы два террориста, один из которых был лидером местных боевиков.

В операции участвовали силы ЦАХАЛа, бойцы спецназа "Харув" и сотрудники ШАБАКа.

Террористы были уничтожены при попытке вооруженного сопротивления.

Среди израильтян потерь нет.

Израиль
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