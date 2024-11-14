Война в Газе в ночь на 14.11.2024: удары по целям и подрывы домов на севере и в центре сектора

В ночь на 14 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе улицы Ан-Нафак в городе Газа, есть раненые; ЦАХАЛ взорвал несколько домов в районе улицы Аль-Аджарма в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на западе Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 14 ноября.