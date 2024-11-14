ЦАХАЛ продолжает зачистку юга Ливана от оружия и инфраструктур "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Ливане действуют силы боевой бригадной группы 226-й бригады, бригады "Коммандо", 769-й бригады, боевых бригадных групп бригад "Голани" и 188-й бригады.

За последние сутки на юге Ливана были обнаружены и уничтожены склады боеприпасов, ракетные установки и противотанковые ракеты, подземная и наземная террористическая инфраструктура, а также ликвидированы десятки боевиков "Хизбаллы".