Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 ноября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 13-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 19-27, в Беэр-Шеве – 14-23, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 15-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-23, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу температура немного повысится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.