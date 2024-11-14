Ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону Кирьят-Шмоны, упала в Ливане

В 22:02 активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в населенных пунктах на севере Израиля.

Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и десятке населенных пунктов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых и пострадавших в результате обстрела.

ЦАХАЛ сообщил, что ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону израильской территории, упала в Ливане.