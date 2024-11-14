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Израиль

Ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону Кирьят-Шмоны, упала в Ливане

время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:17
Воздушная тревога объявлена в Кирьят-Шмоне и окрестностях
David Cohen/Flash90

В 22:02 активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в населенных пунктах на севере Израиля.

Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и десятке населенных пунктов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых и пострадавших в результате обстрела.

ЦАХАЛ сообщил, что ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону израильской территории, упала в Ливане.

Израиль
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