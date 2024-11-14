Ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону Кирьят-Шмоны, упала в Ливане
время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:17
В 22:02 активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в населенных пунктах на севере Израиля.
Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и десятке населенных пунктов.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых и пострадавших в результате обстрела.
ЦАХАЛ сообщил, что ракета, запущенная "Хизбаллой" в сторону израильской территории, упала в Ливане.