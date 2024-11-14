Пляжи в выходные дни: опасных медуз нет, на севере пляжи закрыты

В четверг-субботу, 14-16 ноября, на побережье Средиземного моря температура – 18-24 градусов. Температура воды – 23 градуса. Волны – до 0,6 м. От Хайфы и северней пляжи закрыты по соображениям безопасности.

Опасных медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате – 20-27 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура – 18-26 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 24 градуса. Пляжи могут быть закрыты по соображениям безопасности.

31 октября официально завершился купальный сезон. Это означает, что на пляжах до следующего купального сезона не будет спасателей.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.