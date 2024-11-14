ВВС ЦАХАЛа сбили над Сирией летевший в Израиль беспилотник

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 14 ноября над территорией Сирией ВВС ЦАХАЛа сбили беспилотный летательный аппарат, летевший c востока в сторону Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила об атаке в Израиле "нескольких жизненно важных целей" с помощью БПЛА.

Аппарат был сбит до того, как он пересек израильскую границу.