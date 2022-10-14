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    В Израиле

    В Дженине задержан командир боевиков, убит террорист, тяжело ранен медик

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    В Дженине задержан командир боевиков, убит террорист, тяжело ранен медик
    Nasser Ishtayeh/Flash90     Оружия и амуниция задержанного террориста
    Пресс-служба полиции Израиля

    Палестинские источники сообщают, что в ходе спецоперации в Дженине израильскими военными был убит боевик и тяжело ранен медик, задержан один из лидеров боевиков. Еще пять жителей Дженина получили ранения от легких до средней тяжести.

    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа уведомила, что израильские военные проводят спецоперацию в Дженине.

    "Палестинский информационный центр" называет имя убитого боевика "Исламского джихада": Матин Чабайя. Сообщалось также, что застрелен медик Абдулла Абу Тин, который пытался оказать помощь раненому боевику. Но позже было уточнено, что медик, получивший пулевое ранение в голову, в критическом состоянии.

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    Сообщается, что военные задержали одного из лидеров боевиков, известного как "Чийя" Саламэ.

    Отметим, что в сообщении министерства агентства Maan по поводу происшедшего в Дженине утверждалось, что израильские снайперы застрелили двух "мирных граждан", в их числе врача "Красного Полумесяца" Абдуллу Абу Тина.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в Дженине задержан боевик ХАМАСа (согласно палестинским источникам, речь идет об одном из лидеров боевиков "Исламского джихада") 24-летний Дия ("Чийя") Мухаммад Юсуф Саламэ, у него конфискована автоматическая винтовка М-16. По данным спецслужб, задержанный участвовал в нескольких вооруженных нападениях и планировал новые атаки. В ходе обысков с Дженине нашли еще одну винтовку М-16 и бронежилет.

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    Во время проведения операции в Дженине военные столкнулись с вооруженным сопротивлением: по ним был открыт огонь, в них были брошены взрывные устройства. В ответ был открыт огонь на поражение, зафиксировано попадание.

    Ранение медика в Дженине военные не комментируют. В то же время пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает: "Нахождение в зоне боевых действий посторонних гражданских лиц представляет реальную опасность для жизни".

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    Израильский блогер "Абу Али", ведущий телеграм-канал Abu Ali Express, отмечает, что в арабских СМИ и соцсетях широко разошлось видео "Израильские военные стреляют по медикам". Однако есть съемки и с другого ракурса, по которым видно, что рядом с автомобилем "Красного Полумесяца" находятся вооруженные боевики, которые ведут огонь по израильским военным.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Октября 2022
    Израильские военные проводят спецоперацию в Дженине
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