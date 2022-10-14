Итоги опроса NEWSru.co.il: НДИ и "Ликуд" набирают примерное равное число голосов, но Нетаниягу проигрывает Лапиду

На сайте NEWSru.co.il завершился новый опрос, который проводился с целью выяснения отношения нашей аудитории к основным текущим событиям за несколько недель до выборов в Кнессет 25-го созыва.

В опросе "Волна террора в Израиле, договор с Ливаном, осуждение РФ", проводившемся 12-14 октября, приняли участие 3199 респондентов (3045 из них ответили на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

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97% участников опроса живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет. Результаты голосования по партиям и кандидатам в премьер-министры учитываются исключительно по этой части респондентов (мы заранее уведомляли, что опрос предназначен для читателей, имеющих гражданство Израиля, имеющих право голосовать на выборах в Кнессет).

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74% относят себя скорее к правым, чем к левым. 11% – скорее к левым, чем к правым. Прочие затрудняются с определением.

БОРЬБА С ТЕРРОРОМ

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Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что нынешнее правительство не справляется с борьбой с террором?" Самый частый ответ (33%): "Да, не справляется, как не справлялось и предыдущее правительство". 27% ответили: "В целом справляется, хотя работает в этом направлении недостаточно". 25% выбрали ответ: "Да, не справляется, оно слабее предыдущего правительства". 11% заявили: "Нет, это не так, правительство в полной мере справляется с этой задачей".

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76% опрошенных считают, что основная ответственность за борьбу с террором лежит на правительстве. 60% – на спецслужбах, 42% – на полиции, 40% – на ЦАХАЛе, 21% – на Кнессете.

38% полагают, что наиболее эффективным в борьбе с террором будет правительство национального единства. 29% считают, что с этой задачей лучше справится право-религиозная коалиция во главе с Нетаниягу, 18% – левоцентристская коалиция перемен во главе с Лапидом.

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ДОГОВОР С ЛИВАНОМ

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Опрос показал, что 45% нашей аудитории поддерживают соглашение о морских границах с Ливаном в нынешнем виде. 28% не поддерживают. Менее 28% не определились с мнением.

При этом среди "правых" голоса в пользу или против соглашения распределяются так – 38%/35%. А среди "левых" – 77%/4%.

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Вопрос: "Как вы считаете, какими мотивами руководствуется правительство Лапида, голосуя за соглашение о морских границах с Ливаном в нынешнем виде?" Наиболее частые ответы: 1) "Тем, что это соглашение позволяет урегулировать давний спор с Ливаном" – 40%, 2) "Тем, что на принятии этого соглашения настаивает администрация Байдена" – 39%, 3) "Тем, что это соглашение может дать дополнительные голоса на выборах" – 37%, 4) "Тем, что это соглашение отдаляет перспективу войны с "Хизбаллой"" – 35%, 5) "Тем, что правительству Лапида нужна "внешнеполитическая карта"" – 29%.

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ОСУЖДЕНИЕ РФ

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил массированную атаку армии РФ на города Украины.

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35% заявили, что они тоже осуждают эту атаку и считаю правильным заявление Лапида.

31% выбрали ответ: "Я осуждаю эту атаку, считаю правильным заявление Лапида, но Израиль недостаточно помогает Украине".

19% ответили: "Я осуждаю эту атаку, но считаю, что властям Израиля высказываться по этому поводу не следует".

9% заявили: "Я не осуждаю действия РФ в Украине и считаю, властям Израиля высказываться по этому поводу не следует".

Менее 5% выбрали ответ: "Я поддерживаю действия РФ в Украине и считаю, что Израиль должен поддержать Россию".

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ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ

Наши читатели назвали наиболее заметными предвыборные кампании следующих партий: НДИ – 43%, "Еш Атид" – 41%, "Ликуд" – 38%, "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 13%, "Махане Мамлахти" – 11%. Кампейны прочих партий замечены менее чем 10% нашей аудитории.

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Участникам опроса было предложено указать, какие партии недостаточно рекламируют себя среди русскоязычных избирателей. Здесь "лидером" оказался "Ликуд" – 28% считают, что эта партия в недостаточной степени ведет предвыборную кампанию на "русской улице". 20% считают, что недостаточно себя рекламирует среди русскоязычных блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит".

По мнению наших читателей, наиболее эффективно вести предвыборную кампанию в интернет-СМИ (56%), в социальных сетях (51%) или на телевидении (49%).

При этом лишь 4% говорят, что рекламные кампании партий в значительной степени влияют на их выбор. 27% заявляют, что такие кампанию влияют на их выбор незначительно. 66% уверяют, что на них такие кампании вообще не влияют.

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ЗА КОГО НАМЕРЕНЫ ГОЛОСОВАТЬ

НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – 27% (месяц назад 32%)

"Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) – 25% (месяц назад 23%)

"Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – 22% (месяц назад 23%)

Также существенное число голосов получили:

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" (во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром) – 6% (месяц назад 5%)

"Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем) – 3% (как и месяц назад)

"Байт Иегуди" (во главе с Айелет Шакед) – 2% (месяц назад 1%)

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За прочие партии проголосовали менее 1% наших читателей.

9% имеющих право голоса и участвовавших в этом опросе пока не определились (месяц назад таких было 7%). 4% не собираются голосовать.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

(указаны партии, получающие более 1% голосов)

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Распределение голосов по полу

Женщины:

НДИ – 22% (месяц назад 28%)

"Еш Атид" – 25% (27%)

"Ликуд" – 29% (24%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4% (3%)

"Махане Мамлахти" – 3% (3%)

"Байт Иегуди" – 1%

Мужчины:

НДИ – 29% (месяц назад 33%)

"Ликуд" – 23% (22%)

"Еш Атид" – 20% (21%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6% (6%)

"Махане Мамлахти" – 3% (3%)

"Байт Иегуди" – 2%

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Таким образом, можно предположить, что, если бы число мужчин и женщин, участвующих в опросе, было бы примерно равным, то голоса распределились бы немного иначе:

НДИ – 26%

"Ликуд" – 26%

"Еш Атид" – 23%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

Распределение голосов в разных возрастных категориях

30 лет или младше:

"Еш Атид" – 33% (35%)

"Ликуд" – 14% (11%)

НДИ – 14% (7%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 10% (15%)

"Авода" – 6% (0%)

"Байт Иегуди" – 4% (4%)

"Махане Мамлахти" – 4% (4%)

МЕРЕЦ – 2% (2%)

"Яадут а-Тора" – 2% (0%)

"Решимат 30/40" – 2% (2%)

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31-40 лет:

"Еш Атид" – 32% (32%)

НДИ – 15% (20%)

"Ликуд" – 14% (14%)

"Махане Мамлахти" – 5% (6%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 5% (7%)

МЕРЕЦ – 2% (5%)

"Байт Иегуди" – 2% (1%)

41-50 лет:

"Еш Атид" – 32% (35%)

"Ликуд" – 20% (17%)

НДИ – 14% (18%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 8% (6%)

"Махане Мамлахти" – 3% (4%)

51-60 лет:

"Ликуд" – 25% (23%)

"Еш Атид" – 23% (27%)

НДИ – 21% (22%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6% (7%)

"Махане Мамлахти" – 3% (3%)

"Байт Иегуди" – 2% (0%)

МЕРЕЦ – 1% (1%)

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61-70 лет:

НДИ – 27% (33%)

"Ликуд" – 26% (24%)

"Еш Атид" – 19% (21%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6% (4%)

"Махане Мамлахти" – 3% (3%)

"Байт Иегуди" – 2% (1%)

71-80 лет:

НДИ – 38% (33%)

"Ликуд" – 28% (24%)

"Еш Атид" – 14% (21%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4% (4%)

"Махане Мамлахти" – 2% (3%)

"Байт Иегуди" – 1% (1%)

Старше 80 лет:

НДИ – 43% (49%)

"Ликуд" – 27% (24%)

"Еш Атид" – 11% (13%)

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4% (4%)

"Байт Иегуди" – 3% (0%)

"Махане Мамлахти" – 2% (2%)

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Таким образом, можно предположить, что, если бы разные возрастные категории были бы представлены в опросе примерно в равных пропорциях, то голоса распределились бы иначе:

НДИ – 25%

"Еш Атид" – 22%

"Ликуд" – 22%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

Однако следует учитывать, что "русскоязычный избиратель" старше, чем средний избиратель в Израиле. Поэтому НДИ и "Ликуд" получат больше голосов избирателей этой категории, так как число сторонников этих партий растет по мере "взросления" респондентов.

Распределение голосов среди правых и среди левых

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Новый опрос показал, что "Ликуд" опережает НДИ среди читателей, которые относят себя "скорее к правым, чем к левым": 31% у "Ликуда" против 28% у НДИ (в сентябре даже среди "правых" партия НДИ незначительно опережала "Ликуд").

Среди тех, кто относит себя "скорее к левым, чем к правым", с большим отрывом лидирует партия "Еш Атид". За нее намерены голосовать 60% представителей этой части нашей аудитории.

Сколько голосов русскоязычных избирателей получают партии?

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По оценке редакции NEWSru.co.il, с учетом численности русскоязычных избирателей в Израиле (около 750 тысяч) и их процентного отношения к общему числу избирателей (около 12%), если явка на выборах будет равной средней по стране (примерно две трети), то голоса русскоязычных избирателей определяют примерно 14 мандатов.

Если исходить из того, что голосование на сайте NEWSru.co.il является показательным для русскоязычных избирателей в целом, то НДИ получает 4 "русских мандата", "Ликуд" – 4, "Еш Атид" – 3. Также почти один целый такой мандат получает блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит".

Однако следует учитывать, что зачастую явка русскоязычных избирателей ниже, чем в среднем по стране, хотя и выше, чем в арабском секторе.

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КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Нынешний опрос отличался от сентябрьского тем, что на этот раз мы предлагали читателям выбирать между двумя политиками, претендующими на пост главы правительства.

В паре Яир Лапид против Биньямина Нетаниягу действующий премьер Лапид побеждает лидера оппозиции Нетаниягу со счетом 49% против 37%.

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В паре Биньямин Нетаниягу против Бени Ганца лидер оппозиции Нетаниягу побеждает министра обороны Ганца со счетом 40% против 35%.

В паре Бени Ганц против Яира Лапида уверенно побеждает Лапид со счетом 47% против 12%.

В целом опрос показал, что наиболее значительная часть нашей аудитории хотела бы видеть на посту премьер-министра Яира Лапида. Он же лидировал и в сентября при голосовании по общему списку кандидатов на пост главы правительства. Отметим, что в общенациональных опросах Лапид уступает Нетаниягу.

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ПРОГНОЗ

"После выборов в Кнессет 25-го созыва будет сформирована коалиция?" Ответы: "Нет, не будет, и мы вскоре пойдем на шестые выборы" – 34% (месяц назад так считали 27%), "Да, но просуществует недолго" – 19% (22%), "Да, и проработает всю каденцию" – 18% (25%), 29% (26%) затруднились дать прогноз.