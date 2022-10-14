Эффект террора и соглашения с Ливаном, апатия в лагере "только не Биби". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Если бы в эти дни премьер-министр Яир Лапид и глава оппозиции Биньямин Нетаниягу встретились для задушевной беседы, им на удивление легко было бы добиться взаимопонимания.

"Ничего не меняется, – сказал бы Яир Лапид. – Я сумел добиться первого соглашения с Ливаном, ЦАХАЛ продолжает действовать в Иудее и Самарии, отношения с США укрепляются, и я все больше выгляжу как премьер-министр. И ничего не меняется в опросах. Мандат туда – мандат сюда, все внутри блока, и ни с места. Пока что".

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"Именно так, – ответил бы глава оппозиции Биньямин Нетаниягу. – Вы подписали соглашение, где есть немало дыр, которые мы критикуем с утра до вечера, в Иудее, Самарии и в Иерусалиме бушует террор, вы выступили в ООН с речью, которая не имеет никакого отношения к реальности, и даже БАЛАД получила право баллотироваться и разбазаривать голоса. Но ничего не меняется. Мандат туда – мандат сюда, и ни с места. Пока что".

Чем ближе день выборов тем меньше надежд питают главы крупных партий на драматические изменения. В штабе "Ликуда" давно пришли к выводу о том, что основное внимание должно уделяться дню выборов и сделали соответствующие, то есть бюджетные выводы. Как сообщалось на этой неделе, бюджет проекта "От двери к двери" предназначен полностью для дня выборов. Это один из наиболее популярных проектов, опробованный еще в дни, когда Ариэль Шарон объявил партийный референдум по вопросу о размежевании. Активисты ходят из дома в дом, от двери к двери и убеждают людей голосовать за тех или так, как "следует". На сей раз, в "Ликуде" предпочитают сфокусироваться на тех, кто готов голосовать за "Ликуд", но по тем или иным причинам затрудняется заставить себя выйти из дома и направиться на избирательный участок. Именно эти люди лишили Нетаниягу победы полтора года назад, именно они, по замыслу главы "Ликуда", вернут Нетаниягу в канцелярию главы правительства.

"На прошлых выборах процент голосования в городах, где живут преимущественно избиратели "Кахоль Лаван" и "Еш Атид" был на 9% выше, чем процент голосования в городах, где живут преимущественно избиратели "Ликуда". Если это не изменится на сей раз, Нетаниягу будет очень трудно победить", – сказал в эфире "Кан РЭКА" профессор Ашер Коэн с факультета политологии Бар-Иланского университета. "Ликуду" необходимо, чтобы люди, которые в марте 2021 года предпочли заниматься предпасхальной уборкой, а не голосовать, 1 ноября, нашли бы время, а главное – желание, побывать на избирательных участках с бюллетенем "Ликуда" в руках.

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Нетаниягу отлично понимает, что сколь хорошо не был бы организован день выборов, семена надо сеять заранее. И соглашение с Ливаном, а также ситуация в сфере безопасности стали для него тем полем, где в оставшееся до выборов время он будет напряженно работать, чтобы 1 ноября снять урожай.

Выводы об эффективности этой тактики делать рано, но в настоящий момент трудно предположить, что соглашение с Ливаном станет тем, что принято называть game changer в пользу "Ликуда". В нем немало проблематичных мест, и возмутительное решение Яира Лапида не выносить соглашение на голосование Кнессета также работает на предвыборную кампанию "Ликуда", но доводы в пользу соглашения достаточно весомы. Сегодня нет никого или почти никого, кто считал бы, что это соглашение не нужно. Разногласия лишь по его содержанию, а также по форме утверждения. Нетаниягу, Дани Данону и Ниру Баркату трудно тягаться с начальником генштаба, главой ШАБАКа, "Мосада" и остальных оборонных структур. Поддержка силовиками далеко не всегда оправдывает тот или иной политический шаг (достаточно вспомнить соглашения Осло или проект размежевания), но в краткосрочной пиар-перспективе у Лапида есть серьезная опора, которая позволит ему эффективно противостоять критике из "Ликуда".

Утверждение соглашения правительством ожидается за пять дней до выборов. И Нетаниягу, и Лапид надеются использовать этот момент в качестве трамплина для последнего предвыборного рывка. И у обоих неплохие шансы преуспеть. Проблема в том, что этот успех ни на йоту не приблизит нас к выходу из замкнутого круга политической ничьей.

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Совсем иная картина складывается, если говорить о влиянии волны террора и беспорядков на итог предвыборной кампании. Уже неоднократно перечислялись примеры перелома, который удавалось вносить террористам в ход предвыборных баталий. Не думаю, что в штабе "Ликуда" есть один человек, который хотел бы теракта, даже если бы это гарантировало его партии победу на выборах. И тем не менее, в политических кругах в один голос говорят сегодня о том, что серьезный теракт – единственное, что в состоянии решить исход этих выборов в пользу правого блока. И не только из-за разницы в имидже между "шоуменом" и "мистером безопасность".

Газета "Гаарец" опубликовала на этой неделе сообщение, прошедшее почти незаметно, но имеющее крайне важное значение за три недели до выборов. Четверть избирателей, принадлежащих к национально-религиозному лагерю, до сих пор не приняли решение – за кого голосовать. Диапазон колебаний крайне широк, и в большой части не играет роли. Если избиратель колеблется между "Ционут Датит" или "Ликудом" в сегодняшней политической ситуации – это столь же малосущественно, как если избиратель колеблется между "Еш Атид" и "Аводой" – голоса остаются в том же блоке. Однако те, кто хотели бы отдать свои голоса Айелет Шакед, в случае тех или иных потрясений в сфере безопасности могут метнуться вправо. Именно туда, где эти голоса готов подобрать Итамар Бен-Гвир. Те, кто бывают в Тель-Авиве, не могли не обратить внимание на плакаты, появившиеся в городе в последние дни – "Пришло время Бен-Гвира" кричит надпись с портрета лидера "Оцма Иегудит". Тель-Авив даже с натяжкой не назовешь местом компактного проживания избирателей "Ционут Датит". И появление плакатов с изображением Бен-Гвира говорит о многом. Тот или иной эксцесс в сфере безопасности может подтолкнуть самых неожиданных людей к голосованию за этот список.

Эта ситуация еще более осложняет дилемму, стоящую перед Биньямином Нетаниягу. В последние недели казалось, что он запустил свой фирменный "пылесос", которым он всякий раз на последних этапах предвыборной кампании "облегчал" правые партии, увеличивая свое представительство за их счет. Сейчас, когда обстановка в сфере безопасности накаляется, кога популярность Бен-Гвира, а значит и правого блока растет, главе "Ликуда" приходится пересматривать свою тактику. Очень может быть, что атаки на "Ционут Датит" прекратятся. Хотя вряд ли Нетаниягу сможет пересилить себя и прекратить лишенные всякой политической логики атаки на Айелет Шакед.

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На этой неделе Верховный суд принял решение не вмешиваться в персональный состав игроков, принимающих участие в выборах. Партия БАЛАД получила возможность вновь баллотироваться, Амихай Шикли и Идит Сильман остались в списке "Ликуда".

Несмотря на невозможность предсказать, как повлияет это решение на процент голосования в арабском секторе, по общему мнению, судьи преподнесли подарок Биньямину Нетаниягу. Если процент голосования останется низким – это на руку правому блоку. Если же процент голосования вырастет, то в первую очередь в пользу БАЛАД, которая находится крайне далеко от электорального барьера. И учитывая, что преодолеть этот барьер ей не под силу, то голосование за эту партию приводит к дополнительному разбазариванию голосов.

Рост напряженности в сфере безопасности сказывается и на риторике блока ХАДАШ-ТААЛ. Там обвиняют Лапида в том, что он "мстит, убивает и пляшет на крови". В первую очередь, речь идет о ситуации в лагере беженцев Шуафат и в других арабских кварталах Иерусалима. Повторит ли Яир Лапид путь Шимона Переса, которого арабские избиратели наказали в 1996 году за операцию "Гроздья гнева" в Ливане? Сказать сейчас трудно, однако если Лапид примет решение создать коалицию, опираясь на голоса Ахмада Тиби и Аймана Удэ, ему прежде всего придется договориться с Гидеоном Сааром, Зеэвом Элькиным и Авигдором Либерманом. Сомнения и колебания в арабском списке могут быть уже нерелевантны.

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В свою очередь, глава РААМ Мансур Аббас не скрывает своего желания оставаться в рамках политического мэйнстрима. Он воздерживается от высказываний на взрывоопасные темы, однако не скрывает своих политических амбиций. "Наша цель не дать ни правым, ни левым сформировать коалицию самостоятельно", – пояснил он на встрече с избирателями. "Те, кто не понимают значения того, кто держит в своих руках ключи от коалиции, ничего не понимает в политике", – добавил он.

При этом в блоке противников Нетаниягу царит непонятная апатия. Лидеры большинства партий этого блока самоустранились от дискуссии о соглашении с Ливаном и предоставили Яиру Лапиду и Бени Ганцу самостоятельно отражать атаки оппозиции. Не говоря уже о Нафтали Беннете, который занял позицию человека, сидящего на трибуне в белом пальто. Он критикует Лапида и Нетаниягу одновременно и оказал правительству помощь лишь в том, что отклонил просьбу Айелет Шакед наложить вето на голосование по этому соглашению. Гидеон Саар, Авигдор Либерман и другие хранят молчание. "Авигдор Либерман проголосовал за это соглашение на заседании правительства", – сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Алекс Кушнир. Этого однако вряд ли достаточно, когда до выборов остается менее трех недель, а оппозиция ведет фронтальную пиар-атаку. Трудно избавиться от ощущения, что партнеры Лапида по блоку не горят желанием оказывать ему помощь в этом вопросе в частности и в предвыборной ситуации в целом. В "Махане Мамлахти" не скрывают того, что хотят видеть во главе правительства Бени Ганца, а не Яира Лапида, и скорее всего порекомендуют именно его у президента после выборов. Между Либерманом и Лапидом возник конфликт, переросший в негласную войну, "Авода" и МЕРЕЦ озабочены выживанием на фоне стремления "Еш Атид" максимально приблизиться к "Ликуду". Сегодня вести войну за Яира Лапида готовы немногие.