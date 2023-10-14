ХАМАС объявил о "гибели 70 беженцев в результате удара ЦАХАЛа". Как это подавали СМИ

Отдел пропаганды террористической организации ХАМАС передал в СМИ заявление о гибели десятков мирных граждан, бежавших из своих домов на севере сектора Газы. ХАМАС утверждал, что ЦАХАЛ нанес удары по колонне. Были показаны кадры, на которых видна колонна до и после удара.

Со ссылкой на "пресс-службу ХАМАСа" об этом написали Associated Press и другие международные агентства.

Одним из первых об "ударе по колонне беженцев" сообщил американский телеканал NBC News.

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В первом репортаже NBC News было сказано, что "ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате ударов ЦАХАЛа по трем конвоям беженцев", при этом, хотя в самом репортаже большее внимание уделялось событиям в Ливане, этот заголовок показывался в течение всей трансляции (около 4 минут).

Потом на сайте NBC News появилась обновленная информация по теме. В публикации дословно было сказано: "Израиль приказал всему населению северной части сектора Газы эвакуироваться на юг, и это предупреждение заставляет более 1 миллиона человек решать, покидать ли им свои дома. ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать этот приказ. В соответствии с приказом 70 человек – в основном женщины и дети – были убиты после того, как израильские авиаудары были нанесены по колоннам палестинских беженцев, направлявшихся на юг сектора Газы".

Таким образом, NBC News, уже без ссылки на ХАМАС, во втором репортаже заявило о 70 убитых в результате ударов по колоннам беженцев. Более того, NBC News утверждает, что эти люди были убиты "в соответствии с приказом" (following the order).

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Британский телеканал Sky News упоминает об этом инциденте, используя такую формулировку: "ХАМАС утверждает, что 70 человек, в основном женщины и дети, были убиты в результате нападения на конвой беженцев. Sky News видел кадры, на которых показан грузовик как до, так и после удара. Пока неясно, кто был целью авиаударов и были ли среди пассажиров боевики".

В той или иной форме об этом инциденте сообщают и другие западные СМИ, как правило, со ссылкой на ХАМАС. Проверить достоверность заявления ХАМАСа невозможно.

Отметим, что даже катарская "Аль-Джазира" говорит и пишет об этом инциденте, подчеркивая, что информация об ударах по конвою с беженцами получена от "пресс-службы ХАМАСа".

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При этом в эфире "Аль-Джазиры" (на арабском языке) выступил представитель "министерства внутренних дел Газы" (одной из структур ХАМАСа) Ияд аль-Бузм, заявивший, что ЦАХАЛ нанес удар по колонне, когда около 150 мирных граждан следовали на юге по улице Салах Ад-Дин в районе Зэйтун. Говоря об этом, аль-Бузм подчеркивал, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям по всему сектору Газы, одновременно призывая население к эвакуации.

"Аль-Джазира" в своем репортаже упоминает заявления ЦАХАЛа о поражении 3600 целей в Газе, начиная с 7 октября, делая акцент на том, что в результате этих ударов есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе дети (показываются соответствующие кадры). Больницы Газы переполнены, оборудования, медикаментов и персонала не хватает, говорится в репортаже. Особо подчеркивается, что это только начало, власти Израиля намерены продолжать войну против ХАМАСа. "Аль-Джазира" отмечает, что в результате ударов ЦАХАЛа разрушено множество жилых домов, школ и мечетей, убито и ранено множество людей, в том числе мирных граждан. В то же время утверждение ХАМАСа об ударе ЦАХАЛа по колонне беженцев "Аль-Джазира" анонсирует, но никак не комментирует.

Примечательно, что в публикации турецкого агентства Anadolu со ссылкой на "МВД Газы" уже говорится о 70 погибших и 200 раненых в результате удара ЦАХАЛа по колонне с беженцами (напомним, ранее представитель МВД говорил, что в колонне было 150 человек).

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Отметим, что американское издание New York Times тоже заявляет о 70 убитых и 200 раненых в результате удара по колонне беженцев одновременно со ссылкой на "министерство здравоохранения Газы" и "министерство внутренних дел Газы" (оба этих ведомства по сути являются структурами ХАМАСа).

В то же время официальное агентство Палестинской администрации Wafa, детальнейшим образом освещающее происходящее в Газе, не упоминает об утверждении ХАМАСа, согласно которому ЦАХАЛ атаковал колонну беженцев (при этом в публикациях Wafa постоянно говорится об ударах ЦАХАЛа по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам – без упоминания о том, что ХАМАС и другие террористические организации используют гражданские здания для военных нужд).

ХАМАС пытается остановить массовую эвакуацию, чтобы не лишиться "живого щита" к моменту начала ЦАХАЛом наземной операции в секторе Газы. Очевидно, с этой целью делаются заявления о том, что ЦАХАЛ якобы бомбит колонны с беженцами.

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Официальных опровержений со стороны ЦАХАЛа или правительства Израиля по поводу "удара по беженцам" пока не поступало. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что жители северных районов сектора Газы предупреждены о необходимости в экстренном порядке покинуть свои дома и эвакуироваться на юг. ХАМАС, с одной стороны, препятствует процессу эвакуации, с другой стороны может использовать ее для переброски боевиков и оружия, для вывоза оборудования и документации. Процесс эвакуации контролируется разведкой ЦАХАЛа. В случае выявления военных целей, они могут быть поражены. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов и лидерам террористов в секторе Газы.