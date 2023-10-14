ВВС ЦАХАЛа уничтожили Али Каши, командующего спецназом ХАМАСа "Нухба"
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Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля при содействии Общей службы безопасности (ШАБАК) и Управления военной разведки (АМАН) уничтожили Али Каши, командующего спецназом ХАМАСа "Нухба".
Именно Али Каши лично руководил силами ХАМАСа, осуществившими террористическое нападение на израильские населенные пункты возле границы с сектором Газы 7 октября.
Али Каши отбывал пожизненный срок с 2005 года за похищения и убийства, но вышел на свободу осенью 2011 года по "сделке Шалита".
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