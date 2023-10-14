adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 25°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
25 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.969 ₪ 4.187 ₪
Иерусалим:
17 - 25°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
25 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ВВС ЦАХАЛа уничтожили Али Каши, командующего спецназом ХАМАСа "Нухба"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля при содействии Общей службы безопасности (ШАБАК) и Управления военной разведки (АМАН) уничтожили Али Каши, командующего спецназом ХАМАСа "Нухба".

    Именно Али Каши лично руководил силами ХАМАСа, осуществившими террористическое нападение на израильские населенные пункты возле границы с сектором Газы 7 октября.

    Али Каши отбывал пожизненный срок с 2005 года за похищения и убийства, но вышел на свободу осенью 2011 года по "сделке Шалита".

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 article_video
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:43 Минздрав Газы сообщает о примерно 2215 убитых с начала войны
    12:45 Восьмой день войны в Израиле. Хронология событий
    12:36 ВВС ЦАХАЛа уничтожили Али Каши, командующего спецназом ХАМАСа "Нухба"
    12:27 В результате минометного обстрела из Газы в кибуце Нирим ранены пять человек
    12:09 ХАМАС объявил о "гибели 70 беженцев в результате удара ЦАХАЛа". Как это подавали СМИ
    11:43 Умерла американская поэтесса Луиза Глюк, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года
    11:30 Сирены и взрывы в центре Израиля
    10:28 Хагари: в ночь на 14 октября были атакованы десятки целей "Бригад Изаддина аль-Касама"
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom