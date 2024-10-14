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Израиль

Ракетный обстрел центра Израиля

время публикации: 14 октября 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 18:00
Массированный ракетный обстрел центра Израиля
Chaim Goldberg FLASH90

Тревога звучит во многих городах в центре страны, включая Тель-Авив, Петах-Тикву, Рамат-Ган, населенные пункты округов Дан и Шфела, тревога слышна также в Самарии.

Вскоре тревога охватила такие города, как Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Холон и другие.

ЦАХАЛ сообщает, что тревога в 182 населенных пунктах была активирована в связи с ракетным обстрелом из Ливана. Зафиксированы три запуска, ракеты были сбиты системой ПРО.

По информации Армии обороны Израиля, в сторону центра страны был осуществлен запуск трех ракет, произведены попытки перехвата ракет. Обломки противоракеты упали в Холоне, информация о пострадавших не поступала.

Сообщается также о падении ракеты в районе Хадеры, полиция ведет поиски обломков.

Информация уточняется.

Израиль
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