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Израиль

ДТП на 35-й трассе, трое пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 14 октября 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 14:39
ДТП на 35-й трассе, трое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 14 октября на 35-й трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 40 лет, получившие тяжелые травмы, доставлены на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Тяжело травмированный мужчина примерно 30 лет доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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