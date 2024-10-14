ДТП на 35-й трассе, трое пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 14 октября на 35-й трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 40 лет, получившие тяжелые травмы, доставлены на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Тяжело травмированный мужчина примерно 30 лет доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.