ДТП на 35-й трассе, трое пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 14 октября 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 14:39
Днем 14 октября на 35-й трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 40 лет, получившие тяжелые травмы, доставлены на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Тяжело травмированный мужчина примерно 30 лет доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.