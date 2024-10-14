ЦАХАЛ: боевики ХАМАСа не позволяют жителям эвакуироваться из Джабалии

Пресс-служба ЦАХАЛа публикует запись телефонного разговора представителя израильской армии с жителем Джабалии, который сетует, что активисты ХАМАСа препятствуют эвакуации в обозначенные ЦАХАЛом безопасные районы.

"Мы следуем указаниям армии и хотим перебраться в аль-Муаси. Но на нашем пути – люди, которые этому препятствуют. Они избивают нас палками. Они говорят нам: возвращайтесь домой. Что нам делать? Мы уже взяли вещи, а они нас бьют", – поделился житель сектора.

На уточняющий вопрос израильского военнослужащего 504-го подразделения армейской разведки, кто именно их избивает, араб отвечает: активисты ХАМАСа.

"С началом на минувшей неделе операции 162-й дивизии в Джабалии, ЦАХАЛ обратился к населению с просьбой ради своей безопасности покинуть зону боев. Однако террористическая группировка ХАМАС хочет использовать жителей в качестве живого щита", – отмечает армейская пресс-служба.