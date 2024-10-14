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Израиль

В секторе Газы ликвидирован глава воздушных сил ХАМАСа

время публикации: 14 октября 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 20:26
В секторе Газы ликвидирован глава воздушных сил ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 14 октября, ЦАХАЛ, ШАБАК и АМАН сообщили о ликвидации в секторе Газы главы воздушных сил ХАМАСа.

Самар Абу-Дака, отвечавший за организацию проникновения террористов на территорию Израиля с помощью беспилотников и парапланов 7 октября, был ликвидирован в прошлом месяце.

"В сентябре истребители ВВС, опираясь на данные военной разведки и ШАБАК, нанесли удар, которым был ликвидирован Самар Абу-Дака, глава воздушных сил ХАМАСа, заступивший на этот пост после ликвидации его предшественника в октябре 2023 года", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

По данным израильских спецслужб, Абу-Дака был причастен к разработке и осуществлению планов атак в воздушном пространстве Газы, включая запуск беспилотных аппаратов в сторону израильской территории. Он является одним из самых опытных боевиков в воздушных силах ХАМАСа и играл одну из главных ролей при формировании этого подразделения.

До операции "Страж стен" в мае 2021 года Абу-Дака был главой подразделения беспилотников ХАМАСа.

Кроме того, по данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик отвечал за процесс производства вооружений в производственном отделе штаба ХАМАСа и играл одну из ключевых ролей в развитии инфраструктуры воздушных сил ХАМАСа в секторе Газы.

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