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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Ливане еще одного командира "Радуана" и ракетные установки

время публикации: 14 октября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 14:14
ЦАХАЛ уничтожил в Ливане еще одного командира "Радуана" и ракетные установки
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации командира противотанкового подразделения подразделения "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Мухаммада Камаля Наима. Он был уничтожен ударом с воздуха в районе Набатии, на юго-западе Ливана.

Также сообщается, что ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, которые использовала "Хизбалла" в последние часы для обстрелов севера и центра Израиля.

Израиль
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