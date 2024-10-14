ЦАХАЛ уничтожил в Ливане еще одного командира "Радуана" и ракетные установки

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации командира противотанкового подразделения подразделения "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Мухаммада Камаля Наима. Он был уничтожен ударом с воздуха в районе Набатии, на юго-западе Ливана.

Также сообщается, что ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, которые использовала "Хизбалла" в последние часы для обстрелов севера и центра Израиля.