ЦАХАЛ уничтожил в Ливане еще одного командира "Радуана" и ракетные установки
время публикации: 14 октября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 14:14
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации командира противотанкового подразделения подразделения "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Мухаммада Камаля Наима. Он был уничтожен ударом с воздуха в районе Набатии, на юго-западе Ливана.
Также сообщается, что ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, которые использовала "Хизбалла" в последние часы для обстрелов севера и центра Израиля.