Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 14 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-27 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 19-31, в Мицпе-Рамоне – 20-30, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-29, на Голанских высотах – 19-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду – без существенных изменений. В четверг температура понизится.