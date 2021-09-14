"Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила распространение "электронного контроля" над соблюдением карантина на всех подлежащих изоляции израильтян, а не только на вернувшихся из-за границы.

Исключение будет сделано только для тех, кто должен находиться в карантине до 24 часов.

Решение вступает в силу с ближайшей полуночи (в ночь на 15 сентября) и будет действительно до 12 октября.

За соблюдением карантина лицами, которые откажутся от "электронного контроля", будет вестись так называемое "усиленное полицейское наблюдение".

Если человек дает согласие на "электронный контроль", то полиция в течение дня несколько раз отправляет находящимся на карантине СМС-сообщение, при клике на ссылку получатель должен разрешить телефону использовать GPS и поделиться своим местонахождением. Полиция должна убедиться, что полученный адрес совпадает с адресом, по которому израильтянин отбывает карантин. При отсутствии смартфона на домашний телефон приходит голосовое сообщение с кодом и номером телефона, на который следует перезвонить и ввести личный код.