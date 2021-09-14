Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 сентября 2021 г., 15:28

"Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила распространение "электронного контроля" над соблюдением карантина на всех подлежащих изоляции израильтян, а не только на вернувшихся из-за границы.

Исключение будет сделано только для тех, кто должен находиться в карантине до 24 часов.

Решение вступает в силу с ближайшей полуночи (в ночь на 15 сентября) и будет действительно до 12 октября.

За соблюдением карантина лицами, которые откажутся от "электронного контроля", будет вестись так называемое "усиленное полицейское наблюдение".


Если человек дает согласие на "электронный контроль", то полиция в течение дня несколько раз отправляет находящимся на карантине СМС-сообщение, при клике на ссылку получатель должен разрешить телефону использовать GPS и поделиться своим местонахождением. Полиция должна убедиться, что полученный адрес совпадает с адресом, по которому израильтянин отбывает карантин. При отсутствии смартфона на домашний телефон приходит голосовое сообщение с кодом и номером телефона, на который следует перезвонить и ввести личный код.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:40 Отменены ограничения "зеленого стандарта" в открытых бассейнах и продлен срок действия экспресс-тестов
15:59 Канцлер Германии Меркель посетит Израиль 10 октября
15:51 Прокуратура просит суд лишить гражданства израильтянина, репатриировавшегося в 1995 году. Комментарий юристов
15:44 Минздрав ведет переговоры с США и странами ЕС об обмене информацией о вакцинации граждан
15:28 "Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции
14:28 Мужчина получил тяжелые увечья в ходе драки в Беэр-Шеве
14:01 Умерла известная еврейская правозащитница Ида Нудель
12:55 Впервые прокуратура просит суд лишить израильтянина гражданства на основании подделки документов
12:41 СМИ: Ларри Элисон предлагал Нетаниягу место в совете директоров Oracle
12:37 Полиция допросила сотрудника тюрьмы "Гильбоа" в качестве подозреваемого
Загрузка...