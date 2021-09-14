Во вторник, 14 сентября, в возрасте 90 лет умерла известная еврейская правозащитница Ида Нудель. О ее смерти сообщил Натан Щаранский.

Похороны состоятся в 16:30 на кладбище "А-Яркон".

Ида Нудель родилась 27 апреля 1931 года в Новороссийске. Выросла в доме деда с бабушкой, которые работали в еврейском колхозе. У них она научилась говорить на идиш. Отец Иды погиб на войне, и она осталась с матерью и младшей сестрой. Окончила Московский инженерно-экономический институт по специальности "экономист" и работала в разных учреждениях в Москве и на Урале.

В 1971 году подала заявление на выезд из СССР, но получила отказ на том основании, что она якобы владеет "государственными секретами". Ее мать к тому времени умерла, а младшую сестру Елену с семьёй в 1972 году отпустили в Израиль. После подачи заявления на выезд Ида Нудель лишилась работы, а в 1978 году была приговорена к ссылке по обвинению в "злостном хулиганстве" (которое выражалось в том, что она вывесила в окне своей квартиры плакат с требованием отпустить её в Израиль). Срок ссылки отбывала в Томской области, селе Кривошеино. Ида продолжила борьбу, но она сражалась не только за себя. Она собирала информацию об узниках Сиона, передавала её на Запад, вела картотеку, переписывалась с сочувствующими иностранцами, посылала протесты в советские инстанции. После волны протестов на Западе срок ссылки сократили до четырёх лет. По окончании ссылки ей было запрещено проживать в Москве, отобрали московскую прописку и отправили в город Бендеры в Молдавии под гласный надзор КГБ. Но и там Ида продолжала свою борьбу.

5 февраля 1987 года в КГБ Иде Нудель предложили вновь подать документы на выезд из СССР и пообещали дать на это положительный ответ. 15 октября 1987 года она прилетела в Израиль на личном самолете американского бизнесмена Арменда Хаммера. В аэропорту, помимо друзей и близких, ее встречал премьер-министр Ицхак Шамир. Она поселилась в Кармей-Йосефе и занялась помощью новым репатриантам, особенно одиноким матерям. Своих детей у Иды не было, её справедливо называли "матерью узников Сиона". Натан Щаранский писал, что Ида "делала всё, чтобы перекинуть мост через пропасть, отделяющую ГУЛАГ от воли". В 2008 году переехала в Реховот.

Ида Нудель – лауреат премии имени Зеева Жаботинского "За выдающийся личный вклад в дело борьбы за права еврейского народа"; прототип главной героини кинофильма "Прощание в Москве" (США, 1987).